Eine Bleibe für etwa 30 Geflüchtete

Von: Anna Redinger

Da dringend Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge gesucht werden, taten sich Michael Schamberger (von links), Petra Otto, Ernst Weidenbusch und Andreas Janson zusammen. © hr

In Feldkirchen wird Hand in Hand gearbeitet, um geflüchteten Menschen schnell eine Unterkunft anbieten zu können. Eine Bleibe für rund 30 Geflüchtete aus der Ukraine wurde bereits organisiert.

Kreativ und unkonventionell organisierte ein Feldkirchner Netzwerk unter der Federführung von Michael Schamberger die Bleibe für rund 30 ukrainische Geflüchtete an der Münchner Straße. Was für den Abbruch gedacht war, wurde flugs in Stand gesetzt und mit Betten und nicht zuletzt 10.000 Liter Heizöl ausgestattet. „Eine spontane und kreative Hilfe, die nur von Privat zu leisten ist“, wie der stellvertretende Landrat Ernst Weidenbusch anerkennend lobte. „Der Landkreis München und auch die Gemeinde Feldkirchen bereiten sich darauf vor, Menschen aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. Es werden dringend Unterkünfte in Feldkirchen gesucht“, so der Aufruf von Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson. Jetzt ist Janson „unheimlich dankbar und stolz, wer hier alles mithilft“. Gruppenweise treffen die aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Feldkirchen ein. Eigentlich sind die Gebäude in der Münchner Straße 22 für den Abbruch bestimmt gewesen. Allerdings, so schätzte ein Experte, wird es mit den Planungen und bis zum Baubeginn noch ein Jahr dauern.



Für Michael Schamberger und das hilfsbereite Team bot sich jetzt die Chance rund 30 aus den ukrainischen Kriegswirren Geflüchtete eine sichere Unterkunft zu geben. Die Heizung im Gebäude wurde repariert, Öl gebunkert, die Wände und Sanitär ansehnlich gestaltet und das Gebäude mit Mobiliar ausgestattet. Hier packten die Freiwillige Feuerwehr sowie die Bauhofmitarbeiter an. In den Wohnküchen stehen Herde und Kühlschränke bereit, ebenso gemütliche Eckbänke, Tische und Stühle. Wäsche und Geschirr stellte Petra Otto, geborene Bauer, aus dem benachbarten Hotel zur Verfügung. Zwei Paletten mit Lebensmitteln und Getränken sponserte das Lebensmittelgeschäft Berghammer. Auch eine Kiste mit Spielwaren wurde von Ravensburg geliefert.



Dass dies alles nahezu reibungslos verlief, ist auch den langjährigen Kontakten des hilfsbereiten Netzwerks zu verdanken. So drückten Michael Schamberger, Andreas Janson und Petra Bauer, inzwischen verehelichte Petra Otto, gemeinsam die Schulbank in Feldkirchen.



Die Flüchtlingssituation aus der Ukraine entwickelt sich rasant. Derzeit fahren Sonderzüge aus Berlin in den Freistaat. Die Wohnsituation soll überwiegend durch die Anmietung von Privatwohnungen geklärt werden. Der Freistaat Bayern übernimmt dabei die Kosten für die ortsüblichen Mieten. Die Dauer der Mietverträge soll zunächst sechs Monate betragen. Bürgermeister Andreas Janson hat noch weitere Optionen in Feldkirchen, um Menschen aus der Ukraine helfen zu können.