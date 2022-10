„Kein Grund zur Sorge“ ‒ Bürgerversammlung in Unterföhring thematisiert Energie und Nachhaltigkeit

Von: Benedikt Strobach

Das Bürgerhaus ist bei längeren Stromausfällen ein Anlaufpunkt für Anwohner. © Benedikt Strobach

Was bei einem großflächigen Stromausfall passiert, war Thema der diesjährigen Bürgerversammlung Unterföhring. Was die Bürger sonst beschäftigte...

Corona, steigende Energiepreise oder die Angst vor einem drohenden Blackout? Trotz aller Erschwernisse betonte Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) bei der diesjährigen Bürgerversammlung: „Dennoch steht Unterföhring weiter gut da!“

Susanne Vazzoler (li.) erhielt von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer die Unterföhringer Bürgermedaille. © UFGFoe

Zu Beginn wurde Susanne ­Vazzoler, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, für über 30 Jahre Einsatz mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Kemmelmeyer würdigte etwa die Einführung des „Unterföhringer Tisches“, der ältesten Tafel im Landkreis, und die Hilfen zu Beginn der Pandemie. Vazzoler sagte, dass die Ehre dem Verein gebühre.



Energiekrise: Notfallpläne der Gemeinde Unterföhring

Die Energiekrise beschäftige die Gemeinde. „Ein Blackout ist im deutschen Stromnetz äußerst unwahrscheinlich. Er ist aber nicht unmöglich.“

Im Falle eines länger andauernden Stromausfalls gebe es drei Anlaufpunkte: einen festen am Bürgerhaus sowie zwei mobile am Wendehammer der Ahornstraße und vor dem Kinderhaus, Straß­äckerallee 13. Dort erhielten Bürger Rat, Hilfe und Informationen. Kemmelmeyer beruhigte: „Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt in große Sorge zu verfallen.“ Sparmaßnahmen habe man bereits ergriffen, unter anderem einem Antragspaket von SPD und FDP im Gemeinderat zugestimmt.

Doch auch das Alltagsgeschäft gehe weiter. Am Heizkraftwerk Nord soll der Bebauungsplan „Energie Unterföhring Süd“ 2023 rechtskräftig werden. „Aus Gründen der Nachhaltigkeit dürfen dann nur neue Anlagen errichtet werden, die erneuerbare Energien nutzen“, sagte der Bürgermeister. Änderungen von Steinkohle auf Erdgas, wie vom Münchner Stadtrat beschlossen, seien damit „gänzlich unmöglich.“

Weitere Themen der Bürgerversammlung: Bauen, Sportpark und Verkehr

Die verschiedenen Bauprojekte, etwa neues Rathaus, Bauhof oder Grundschulsanierung, laufen weiter. Für die Haushaltsberatungen 2023 will sich die Gemeinde zudem den Sportpark wieder anschauen.

Auch der Verkehr war Thema: Die Münchner Straße soll zum Jahreswechsel zur Kreisstraße M13 herab- und die M3 zur Staatsstraße heraufgestuft werden. Auch die Erweiterung des Föhringer Rings könnte 2023 beginnen.

Viele Bürgeranliegen gab es nicht. Wie 2021 wurde die Weg-­Situation vor der Grundschule an der Mitterfeldallee diskutiert. Der Elternbeirat forderte einen Schulbus, um weiter entfernte Kinder sicher hinzubringen. Kemmelmeyer versprach, den Antrag zu prüfen. Auch werde ein asphaltierter Weg westlich des Parkplatzes errichtet, damit die Kinder nicht mehr über diesen zur Schule laufen müssen.

Ein anderer Bürger betonte hingegen: „Ich hoffe, dass alle wissen, wie schön wir es in Unterföhring haben.“ Sein Beitrag erhielt von den Anwesenden Applaus.

