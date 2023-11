Großer Andrang zur Fahrzeugweihe bei Unterhachinger Feuerwehr

Die Unterhachinger Feuerwehr hat sich den Segen für ihre neuen Einsatzfahrzeuge geholt. Das musste ordentlich gefeiert werden.

Unterhaching – Im Oktober fand im Feuerwehrgerätehaus in Unterhaching die Fahrzeugweihe der neuen Einsatzfahrzeuge statt. Nach alter Tradition erhielten das neue Löschgruppenfahrzeug 40/1 und ein neuer Mannschaftstransportwagen 14/1 den kirchlichen Segen durch die Geistlichkeit des katholischen Pfarrverbandes und der evangelischen Heilandskirche. Dieser Brauch wird gepflegt damit die Fahrzeuge und ihre Besatzung immer unbeschadet von den Einsätzen heimkehren. Wie bereits mehrfach berichtet, hat die Feuerwehr Unterhaching in den vergangenen Jahren auch ein historisches Löschfahrzeug 40/1 H, in vielen Arbeitsstunden, wieder restauriert. Auch diesem Fahrzeug wurde nochmals der kirchliche Segen ausgesprochen.



Der Vorsitzende Christoph Simon eröffnete die Veranstaltung mit der Begrüßung der ca. 400 Gäste und der Feuerwehr-Abordnungen. Unter den Ehrengästen fanden sich Bürgermeister Wolfgang Panzer, Kreisbrandrat Harry Stoiber, Patricia Paulsen, stellvertretende Bürgermeisterin der Partnerstadt Adeje (Teneriffa) und Mitglieder des Gemeinderates. Die Feuerwehr-Abordnungen bestanden nicht nur aus Feuerwehren des süd-östlichen Landkreises München, es konnten auch befreundete Abordnungen aus Teneriffa, Österreich und Unterfranken begrüßt werden. Des Weiteren zählten Vertreter der Polizei-Inspektion 31 und des Bayerischen Roten Kreuz zu den Gästen.



Spezieller Kaufvertrag

Nach der Begrüßung ließ der Vereinsvorsitzende nochmals die Geschichte des historischen Löschfahrzeugs Revue passieren, auch wie er und seine Mitglieder das Fahrzeug von der Insel Teneriffa wieder nach Unterhaching gebracht haben. Mit der Abordnung aus Teneriffa, wo das Fahrzeug die vergangenen 30 Jahre war, wurde auch noch ein „spezieller Kaufvertrag“ vor den Augen der Gäste geschlossen. Der ehemalige Kommandant der Partnerstadt Adeje gab in einer launigen Bilderpräsentation die Geschichte dieses Fahrzeugs aus spanischer Sicht ebenfalls nochmals zum Besten.



Kommandant Christian Albrecht befasste sich in seiner Ansprache vor allem mit dem oft bürokratischen Weg der Fahrzeugbeschaffung und den technischen Spezifikationen der beiden aktiven neuen Fahrzeugen.



Schlüssel zum neuen Jugendraum

Im Anschluss segneten Pfarrer Axel Windecker und Pfarrerin Katja Deffner die drei Fahrzeuge. Musikalisch umrahmt wurde die Segnung durch den Spielmannszug der Feuerwehr Unterhaching. Danach erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Wolfgang Panzer.



Der Kommandant und der Vereinsvorsitzende bedankten sich zum Schluss noch bei der Jugendfeuerwehr für ihre fleißige Arbeit. In diesem Zusammenhang wurde den Jugendlichen dann auch offiziell der Schlüssel zum neu gestalteten Jugendraum in der Feuerwehr übergeben und ein Einweihungsgeschenk überreicht. Auch dieses Ereignis wurde an diesem Festakt mitgefeiert. Nach dem offiziellen Teil ließ die Feuerwehr mit ihren Gästen den Abend bei einem bayerischen Buffet und Musik der Band „Hot Stuff“ ausklingen.