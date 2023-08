Mehr Beleuchtung und Wlan: Das wünscht sich die Unterhachinger Jugend

Von: Raffael Scherer

Teilen

Am Handy konnten die Unterhachinger Jugendlichen angeben, was sie an der Unterhachinger Gemeinde schätzen und wo sie sich noch zu wenig vertreten fühlen. © Manuel Geisser/imago

Trotz niedriger Teilnahme klare Erkenntnisse: Die Unterhachinger Jugend wurde nach ihren Verbesserungswünschen befragt.

Unterhaching – Die Jugend an der Gestaltung der Gemeinde beteiligen, ihre Bedürfnisse und Anliegen zu hören und eventuell Nachbesserung betreiben können. Dieses Ziel verfolgte Unterhaching mithilfe seiner Online-Jugendbefragung, die in zwei Teilen im Sommer sowie im Herbst 2022 durchgeführt wurde. Bereits 2020 wurde eine ähnliche Befragung durchgeführt, die nun als Orientierungshilfe verwendet werden konnte.



Trotz der umfassenden Bekanntgabe der Befragung sowohl über Social-Media und Plakaten an Schulen sowie Anschreiben an Eltern, Lehrer und Schulen beteiligten sich am ersten Teil gerade einmal 64 Jugendliche, bei der zweitem Umfrage im Herbst sogar nur 43. Das entspricht laut Gemeinde „einer leider nur geringen Beteiligung von knapp fünf Prozent“.



Mehrheit wünscht sich an öffentlichen Plätzen bessere Beleuchtung

Trotzdem war es nun Zeit, ein Fazit zu ziehen. Den meisten Jugendlichen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, ging es generell gut während der Pandemie, obwohl der Alltag als langweilig und eintönig empfunden wurde. Viele wünschten sich vorsorglich eine konsequente Einhaltung von (einheitlichen) Regeln und Maskenpflicht, um schärfere Maßnahmen, wie die Schließung von Schulen oder Sportstätten zu vermeiden. Homeschooling wurde als sinnlos empfunden, da wenig dazugelernt wurde. Doch immerhin 78 Prozent der 56 befragten Jugendlichen leben im Durchschnitt gerne in Unterhaching.

Als Nächstes wollte die Gemeinde wissen, wie die Jugendlichen die verschiedenen Angebote von Freizeiteinrichtungen bis hin zur Gastronomie empfinden. Während die prinzipielle Gestaltung und Ausstattung der Parks, Wiesen, Spiel- und Sportflächen als überwiegend positiv bewertet wurden, wünschte sich die Mehrheit eine bessere Beleuchtung. So meiden die Jugendlichen etwa die Parkanlagen bei Nacht, da diese als zu schlecht beleuchtet empfunden werden. Auch mangelnde Überdachungen und Sitzgelegenheiten wurden vielerorts bemängelt.



Kletterpark und freies Wlan

Das Angebot an Beratung bei Fragen und Sorgen nutzte oder kennt etwa die Hälfte der Befragten gar nicht, auch die Bio- und Fairtrade Läden, nach denen sich die Umfrage erkundigte, ist bei der Jugend kein großes Thema.

Besonders zufrieden zeigte sich die Jugend bei der öffentlichen Anbindung sowie bei der Sicherheit der Radwege. Ebenso Orte für kreative Ideen sind laut Umfrage groß gefragt. Ausbaufähig sei dagegen noch das Freie Wlan in der Gemeinde .



Laut Aussagen einzelner Befragter fehle es etwa an öffentlichen Toiletten, mehr Konzerten und spannenden Angeboten wie etwa das Thema „Kletterpark“. „Es gibt keine Möglichkeiten zum Feiern in Unterhaching“, der Dirtpark sollte mehr gepflegt und ausgebaut werden, oder ein vernünftiger Pumptrack waren ebenso Anregungen.



Jugend will „Mehr Dönerläden“

Auch „ein Wartekiosk an der Haltestelle Unterhaching Bahnhof und ein Dönerladen in der Jahnstraße, rund um die Schule“, sowie die kurz und knappe Forderung „mehr Dönerläden“ wurden bei der Umfrage als Wunsch mitgeteilt. Lob gab es für die schöne Bibliothek. Angebote und Veranstaltungen sollten für Jugendliche besser kommuniziert werden, zog die Gemeinde außerdem aus den Antworten Bilanz.



Besonders gern halten sich die Unterhachinger Jugendlichen am Fußballplatz, dem Dönerladen, dank Läden und Sitzgelegenheiten dem Bahnhof, zum Sport in den Parks, der Landebahn, dem Hachinger Bach, die Flächen rund um das Lise-Meitner-Gymnasium, den Edeka und in der Bücherei auf. Besonders häufig wurde dabei der „Dirtpark“ genannt, so die Gemeinde. Dabei heben die Befragten erneut die Dringlichkeit von Sitzplätzen und Überdachung hervor, um als Ort für Jugendliche attraktiv zu sein. Weitere Wohlfühl-Kriterien seien „Bäume, Schatten, Toiletten, Abfalleimer, die Nähe zu einem Kiosk, Supermarkt oder Döner, Wände zum Bemalen, Outdoor-Parcours, Fitness, Pumptrack und Tischtennisplatten“.



Mehr direkte Angebote für Jugendliche

Zwar meide die Jugend an sich keine Plätze komplett, jedoch sei etwa die Landebahn, der Ortspark und der Bahnhof während der Dunkelheit mit Vorsicht zu genießen, da dort Alkohol und Drogen konsumiert werden, so die Beteiligten. Wegen des dichten Verkehrs würden zudem die Hauptstraßen möglichst umgangen werden. Der Rathausplatz, nach dem die Gemeinde konkret gefragt hatte, wird von der Jugend als „wenig schön“ empfunden.



Generell ist den Jugendlichen die Aufwertung von Plätzen, Sportstätten wichtig und das Bestehen von Cafés. Ein Anliegen ist es jedoch auch, mehrere Snack-, Kiosk- und Cafè-Angebote speziell für die Zielgruppe zu schaffen. Ein Unterhaching-eigenes Kino und ein Trinkbrunnen wären eine Verbesserung. Unverpackt-Läden, hochwertige Second-Hand-Läden sowie mehr Blühwiesen sind laut der Umfrage ebenso eine Verbesserung in Richtung Klimaschutz.