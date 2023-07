Unterhaching beschwert sich über Ottobrunns Baupläne

Von: Sabine Beisken-Hengge

Die Visualisierung der beauftragten Architekten zeigt noch nicht das tatsächliche Aussehen der Gebäude. Städtebaulich hervorzuheben ist die Diagonale, die Ottobrunn mit dem Landschaftspark verbindet. © Visualisierung: Henn Architekten

Schon seit Beginn der Planung seitens Ottobrunn, auf dem Finsinger Feld einen Büro- und Technologiecampus entstehen zu lassen, gibt es Streit.

Unterhaching/Ottobrunn – Die Gemeinde wird die Einwendungen zum Bebauungsplan Nr. 141 Gewerbegebiet Nordwest eingehend prüfen, die eine Anwaltskanzlei im Auftrag von Unterhaching vorgelegt hat. Die Gemeinde Ottobrunn verspricht sich von der Umsetzung des Projekts eine „Leuchtturmwirkung“. Entstehen sollen Bürogebäude, das Gelände soll aber vor allem durch eine gemischte Nutzung glänzen. Von Kultureinrichtungen, Gastronomie- und Freizeitangeboten werden die Menschen profitieren, ist man sich in Ottobrunn sicher. Auch rund 5000 neue Arbeitsplätze sind mit der Errichtung des neuen Campus verknüpft.

Alle bisherigen Beschlüsse des zuständigen Ottobrunner Planungs- und Umweltausschusses in Bezug auf den aufzustellenden Bebauungsplan fielen einstimmig. Den Wettbewerb gewann das Münchner Büro Henn. Das bereits bestehenden Gewerbegebiet „Finsinger Feld“ wird verdichtet, erweitert und neu gestaltet. Der Streitpunkt: Das neue Campusareal grenzt an das Naherholungsgebiet Landschaftspark Hachinger Tal an. Die geplanten Bürotürme, die inklusive Aufbauten bis zu 70 Meter hoch werden sollen, machen für die Ottobrunner Modernität und Technologiefortschritt sichtbar. Die Gemeinde Unterhaching hingegen fürchtet um den Erholungscharakter des Landschaftsparks, eben durch die Errichtung solcher Bürogebäude in unmittelbarer Nähe.



Grundgedanke würde komplett „zerstört“

„Mit den Planungen geht eine umfassende Änderung des Landschaftsbildes einher, die sich städtebaulich nicht rechtfertigen lässt. Der planerische Grundgedanke der Gemeinde Unterhaching, für den Landschaftspark Hachinger Tal räumliche Weite für alle Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen, würde durch die extrem nahe und extrem hohe Bebauung unwiederbringlich zerstört“, argumentiert man in Unterhaching.

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer verneint dagegen in einer schriftlichen Stellungnahme: „Eine Beeinträchtigung des Landschaftsparks Hachinger Tal ist durch die geplante Höhenentwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplans in keiner Weise beabsichtigt und auch nicht zu erwarten.“



Einklang zwischen Landschaftspark und Gewerbegebiet gesucht

In dem von Prof. Dr. Sören Schöbel-Rutschmann (TU München) erstellten Gutachten kommt dieser zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die geplante Höhenentwicklung aus fachlicher, freiraumplanerischer Perspektive nicht als den Landschaftspark schädigend zu bewerten ist.“ Dieses Gutachten besagt Folgendes: „Die Planung stellt für den Landschaftspark keine Verschlechterung der Raumproportionen dar, weder im intensiven Nutzungsbereich am Ostende der Landebahn noch in der offenen Weite östlich der Autobahn.“

Vor allem mit dem Argument, bereits auf gewerblich bebauter Fläche zu planen und in die Höhe zu bauen statt weiter Fläche zu versiegeln, will Ottobrunn die gegenerische Sicht mit einer umweltpolitischen Argumentation ändern. Ottobrunns Ziel: Ein Gewerbegebiet zu entwickeln, das die Anforderungen eines Gewerbegebiets mit den Rahmenbedingungen des Landschaftsparks in Einklang bringt.



Furcht vor mehr Verkehr

Unterhaching indes zweifelt: „Aus unserer Sicht leidet der Bebauungsplan unter erheblichen Fehlern, insbesondere die berechtigten Anliegen und Belange der umliegenden Gemeinden wurden immer noch nicht im Ansatz gewürdigt.“ Die Errichtung des neuen Areals auf altem Gelände ziehe schwerwiegende Folgen nach sich. Befürchtet wird vor allem Druck durch die entstehenden Arbeitsplätze auf den bestehenden Verkehr und den umliegenden Wohnungsmarkt.



Einen „Verkehrsinfarkt“ bräuchte niemand zu fürchten, das Gewerbegebiet werde zusätzlich durch eine eigene Buslinie erschlossen, heißt es aus dem Ottobrunner Rathaus. Campus hin, Skyline her, insgesamt wünschen sich die betroffenen Nachbargemeinden Ottobrunns eine „einvernehmliche, abgestimmte Planung“. Unterhaching sei auch bereit, gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten: „Eine Klage käme aber bei Abschluss des Bebauungsplanes durchaus in Frage.“