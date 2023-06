Fan-Ausschreitungen überschatten das Spiel

Endlich wieder 3. Bundesliga: SpVgg Unterhaching steigt auf

Mit zwei überzeugenden Auftritten in den beiden Relegationsspielen gegen Energie Cottbus sicherte sich die SpVgg Unterhaching am Sonntag vor begeisterten heimischen Fans den Aufstieg in die 3. Liga. © Angelika Warmuth/dpa

Die SpVgg Unterhaching ist nach zwei Jahren in der Regionalliga wieder zurück im Profifußball.

Unterhaching – Als Hachinger Fans den Platz stürmten und mit ihren Aufstiegshelden feierten, blieb Trainer Sandro Wagner zunächst regungslos am Seitenrand stehen. Dutzende Polizisten hielten die in weiß gekleideten Anhänger vom Cottbuser Gästeblock fern, um erneute Ausschreitungen zu verhindern.

Die SpVgg Unterhaching kehrt zurück in die 3. Fußball-Bundesliga. Die Münchner Vorstädter gewannen am Sonntag auch das Playoff-Rückspiel gegen Nordost-Titelträger Energie Cottbus 2:0 (1:0) und bescherten Wagner einen traumhaften Abschied. Mathias Fetsch (17.) und Simon Skarlatidis (90.+3) schossen den Meister der Regionalliga Bayern vor 12.500 Zuschauern eine Klasse höher. Das Hinspiel hatten die Oberbayern 2:1 gewonnen.

Gefeiert wird auf Mallorca

Trainer Sandro Wagner nimmt seinen Hut. Der Coach verabschiedet sich mit dem Aufstieg von der SpVgg Unterhaching und den Fans. © Angelika Warmuth/dpa

„Ich bin so unfassbar stolz auf diese Mannschaft. Wir haben uns nur aufs Sportliche fokussiert“, sagte Patrick Hobsch und kündigte noch auf dem Spielfeld an: „Ab nach Mallorca, wer will, kann sich gerne anschließen.“ Wagner wird da wohl noch nicht dabei sein.

Für ihn stand noch seine Abschlussprüfung für den Trainerschein an. „Vielleicht fliege ich nach. Augen auf!“, sagte der frühere Nationalstürmer. „Verdienter Meister, verdienter Aufsteiger – herzlichen Glückwunsch an die SpVgg Unterhaching um ihren Präsidenten Manfred Schwabl zu einer herausragenden Saison, die das Team von Trainer Sandro Wagner jetzt mit dem Drittliga-Aufstieg gekrönt hat“, sagt Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), der das Rückspiel vor den Toren Münchens mitverfolgt hatte.



Fan-Ausschreitungen überschatten das Spiel

Fan-Ausschreitungen überschatteten die Partie. Beim Stand von 1:0 für Unterhaching warfen Cottbuser Fans rund 20 Minuten vor Spielende Leuchtraketen, Bierbecher und Eisenstangen auf den Platz und drängten in den Innenraum. Innerhalb von Sekunden waren Dutzende Polizisten auf dem Feld und setzten Tränengas ein. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ging in die eigene Fankurve und versuchte, die Situation zu beruhigen. Das Spiel war für 15 Minuten unterbrochen und wurde unter enormer Polizeipräsenz beendet. „Ich hab‘s fast befürchtet. So was überlagert das andere leider“, sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl.



Zuvor war die Stimmung im Unterhachinger Sportpark meisterlich und weit über Drittliga-Niveau. Das Stadion bebte wie schon viele Jahre nicht mehr. Sichtlich beeindruckt blickte Wagner vor dem Anpfiff auf die in weiß gekleideten Hachinger Anhänger, riss die Arme in die Luft und heizte die Menge an. Der ehemalige Nationalstürmer hatte bereits vor Wochen angekündigt, die Oberbayern zu verlassen. Noch ist unklar, wohin es den 35-Jährigen zieht.



Intensive Zweikämpfe im Mittelfeld

Cottbus versuchte in den Anfangsminuten, die Spielkontrolle an sich zu reißen. Haching-Keeper René Vollath verhinderte eine frühe Brandenburger Führung und parierte einen Kopfball von Jan Shcherbakovski. Fast im Gegenzug brachte Fetsch das Stadion zum Ausrasten: Der Offensivspieler nutzte einen Abpraller von Cottbus-Torwart Elias Bethke und schob problemlos zur Führung ein. Wagner schmiss jubelnd sein Cap in die Luft. Die Spieler feierten, als wäre der Aufstieg schon perfekt.

Nach dem Treffer wurde die Partie immer hitziger. Intensive Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Spiel. Schiedsrichter Tobias Reichel hatte viel zu tun und musste die Spieler immer wieder voneinander trennen. Von den Tribünen flogen Bierbecher. Als wieder der Fußball in den Fokus rückte, vereitelte Vollath (34.) erneut in letzter Sekunde einen Cottbuser Angriff. Später hatte Manuel Stiefler (44.) die Vorentscheidung auf dem Kopf – drückte den Ball aber nur an die Latte. Die Hausherren dominierten die Begegnung und hatten die klareren Torchancen.



Zweite Halbzeit bringt erhofften Sieg

In der Halbzeit schnappte sich Wagner das Mikrofon vom Stadionsprecher. „Auf geht‘s Haching. Wir sind jetzt so laut, wie wir noch nie waren“, brüllte der 35-Jährige. Kurz darauf schrie der frühere Bayern-Profi erneut – vor Freude, als Vollath mit einer Glanztat sein Team zum wiederholten Male auf Aufstiegskurs hielt.



Haching wurde immer passiver und lauerte auf Konter. Cottbus rannte an, agierte beim Torabschluss aber zu ungenau. Immer wieder versuchten es die Gäste, über lange Bälle in den Strafraum zu kommen, doch die Bayern verteidigten gut. An der Seitenlinie tobte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz und ärgerte sich über vermeintliche Schwalben der Hausherren. Kurz darauf versuchte er zur Deeskalation beizutragen und die eigenen Anhänger zu beruhigen. Dass Skarlatidis für die Entscheidung sorgte, geriet schon fast zur Nebensache. Die Partie endete mit Dutzenden Polizisten an der Seitenlinie.