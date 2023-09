Integra sucht Ehrenamtliche für offenen Treff „Kaffee Kunterbunt“

Von: Sabine Beisken-Hengge

Anna Hoffmann (Zweite von links) hat sich schon als Besucherin im Offenen Treff sehr wohl gefühlt. Inzwischen ist sie in leitender Funktion bei Integra tätig und sucht ehrenamtliche Unterstützung für die Gruppe. © Integra

HALLO hat mit zwei Mitarbeitern des Vereins in Unterhaching und Taufkirchen über Aufgaben und Bedeutung in den Einrichtungen gesprochen.

Unterhaching/Taufkirchen – Der Verein Integra ist Träger verschiedener Einrichtungen in Unterhaching und Taufkirchen. Um immer nah an den Familien sein zu können, wird ehrenamtliches Personal im Offenen Treff „Kaffee Kunterbunt“ gesucht. „Wir sind auf das Ehrenamt angewiesen, vor allem im ,Offenen Treff‘, dem Herzstück des ‚Hauses der Familie‘“, eröffnet Anna Hoffmann das Gespräch mit ihrem Anliegen.

2019 ist Hoffmann mit ihrer Familie von London nach Unterhaching gezogen. „Ich habe hier erst mal einen Ort gesucht, wo man hingehen kann und gleichzeitig etwas mit den Kindern unternehmen kann“, beschreibt sie ihre persönliche Beziehung zum Offenen Treff im Haus der Familie.



Freude an den Aufgaben im Vordergrund

Erst als Besucherin, wechselte sie zunächst ins Ehrenamt und übernahm 2021 die stellvertretende Leitung. Nebenbei studiert sie inzwischen Soziale Arbeit. „Übers Ehrenamt konnte ich mich beruflich weiterentwickeln“, sagt sie. Ihr Weg, sich ehrenamtlich zu engagieren und dabei einen Bereich zu finden, in dem man sich aufgehoben fühlt, zeigt, wie viel Potential in einer solchen Tätigkeit steckt.



Zunächst sollte aber die Freude an der Aufgabe im Vordergrund stehen. „Man braucht keine besonderen Qualifikationen, aber man sollte offen sein und gerne auf die Menschen zugehen“, so Hoffmann. Der Offene Treff „Kaffee Kunterbunt“ ist sechsmal die Woche geöffnet und kann drinnen wie draußen genutzt werden.

Hilfe für Raum, Buffet und Deko

„Es gibt eine Spielecke, einen großen Garten, wir bereiten immer Obst zu und bieten auch Gläschen an. Auch eine tolle Turnhalle können Eltern und Kinder nutzen“, beschreibt die Ehrenamtliche Alexandra Beck den Offenen Treff, den sie immer mittwochs vormittags betreut.



Die Idee ist, dass immer zwei ehrenamtliche Mitarbeiter da sind, ein Hauptamtlicher ist auch immer vor Ort. Die Ehrenamtlichen kümmern sich darum, dass der Raum und das Buffet hergerichtet sind, die Tische dekoriert und im Anschluss wieder aufgeräumt werden.



Gespräche mit Eltern zu verschiedensten Themen

Denn der gleiche Raum wird für die Mittagsbetreuungskinder genutzt. Zirka drei Stunden sind die Mitarbeiter pro Schicht tätig. „Ab halb neun trudeln unsere ersten Eltern mit Kindern ein“, sagt Beck. Dann begrüßt das Team die Gäste und stellt die einzelnen Angebote vor. „Manchmal setzen wir uns einfach dazu und reden einfach. Was beschäftigt dich gerade im Umgang mit deinem Kind? Möchtest du wieder anfangen zu arbeiten? Das sind Fragen, die wir zum Beispiel stellen“, gibt Beck einen Einblick.



Austausch und persönliches Gespräch sind das Herzstück der Arbeit bei Integra. Vergangenes Jahr hat sich Beck deshalb im Rahmen einer Aktion des Landratsamtes in Kooperation mit dem Jugendamt zur Moderatorin im Elterntalk ausbilden lassen. Einmal im Monat bietet sie zusätzlich eine Gesprächsrunde an, zu wechselnden Themen.



Corona-Pandemie als finanzielle Belastung

Derzeit übernehmen fünf Ehrenamtliche mehrere Schichten im Offenen Treff, damit das Angebot aufrecht erhalten werden kann. „Es wäre schön, wenn sich das wieder auf mehrere Köpfe verteilt“, wünscht sich Hoffmann. Damit jeder nur einmal die Woche eingesetzt werden muss, sind insgesamt zehn bis zwölf Ehrenamtliche vonnöten. Und: Je mehr Hilfe da ist, um so mehr kann Integra an Projekten anbieten. Doch wie vielerorts ist es schwierig, Menschen für ein solches Engagement zu gewinnen. „Der Druck auf Familien ist viel größer geworden. Wir haben die Corona-



Pandemie hinter uns, finanziell sind die Familien mehr belastet. Da noch die Zeit zu finden, ehrenamtlich tätig zu sein, das finde ich, ist schon herausragend“, so Hoffmanns Erfahrung.



Große Wertschätzung der Menschen

Gleichzeitig drückt sie die große Wertschätzung den Menschen gegenüber aus, die sich die Zeit nehmen, bei Integra ehrenamtliche Dienste zu übernehmen. „Das ist eine enorme Hilfe für mich, denn ich kann mich auf sie hundertprozentig verlassen.“ Die meisten von ihnen sind Mütter, die in Elternzeit sind. Die Kinder kommen dann einfach mit. „Es ist schön, die Kleinen mit aufwachsen zu sehen“, so Hoffmann.

Genau so kam auch Beck zum Offenen Treff von Integra. Sie übt das Ehrenamt noch neben ihrem Dienst als Polizeibeamtin aus. „Vor allem mit meinem zweiten Kind war ich regelmäßig hier. Und weil es mir so gut gefallen hat und wir uns im Offenen Treff so wohl gefühlt haben, habe ich einfach irgendwann gefragt: Braucht ihr Verstärkung?“



Auch Rentner sind willkommen

Inzwischen arbeitet sie im dritten Jahr als Gastgeberin im ehrenamtlichen Team. Dort sind Menschen aller Altersstufen eingeladen, mitzuhelfen. „Wir freuen uns aber, wenn es auch beim Personal eine Mischung gibt. Eine Dame kommt zu uns, die schon in Rente ist, wieder eine andere ist schon bei uns tätig seit sie 16 ist und damals noch Schülerin war“, berichtet Hoffmann.



Wie der Treff, den inzwischen immer mehr Väter und Großväter aufsuchen, soll auch das Team die Vielfalt, für die Integra steht, repräsentieren. „Für mich sind die Ehrenamtler natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Dadurch, dass ich selbst ehrenamtlich tätig war, weiß ich einfach, dass das eine wunderschöne Sache ist. Man bekommt viel zurück und es ist ein Gemeinschaftsgefühl da. Das ist uns bei Integra auch sehr wichtig“, betont Hoffmann.



Etwas Gutes tun

Als einen „bunt gewürfelten Haufen, der sich einfach super gut versteht“, beschreibt ihre Kollegin das Team. „Wir sind auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter jederzeit ansprechbar, außerdem gibt es natürlich regelmäßige Team-Treffs, gemeinsames Brunchen, das Sommerfest mit den Familien sowie Weihnachtsveranstaltungen“, sagt Anna Hoffmann über das Gemeinschaftsgefühl der Mitarbeiter.

Für sie selbst sei das auch ein Grund gewesen, bei Integra ehrenamtlich tätig zu werden, gerade als sie nach Unterhaching zugezogen war: „Es ist ein schönes Gefühl, etwas Gutes zu tun und gleichzeitig irgendwo anzukommen.“



Hier können sich Interessierte melden

Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit bei Integra interessiert, kann sich telefonisch bei Anna Hoffmann unter Telefon 67 971 1580 oder online unter www.integra-hachinger-tal.de/ehrenamt/ melden. „Oder einfach vorbeikommen, dann können wir unserem neuen Teammitglied gleich alles zeigen“, sagen Hoffmann und Beck.



Geöffnet ist der Offene Treff „Kaffee Kunterbunt“ am Postweg 8 a in dienstags bis freitags jeweils von 8.30 bis 11 Uhr, montags und dienstags jeweils von 14.45 bis 17 Uhr. Nach der Sommerpause geht es ab Dienstag, 12. September, wieder los. Alle Informationen zum Elterntalk, den Beck leitet, gibt es online unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de/elterntalk/. Der nächste Termin ist Samstag, 16. September, von 9 bis 11 Uhr. Thema ist dann: „Arbeitsleben trotz oder mit Familie“.