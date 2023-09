YouTube statt Gemeinde-App: So informiert sich Unterhachings Jugend

Von: Raffael Scherer

Nur knapp ein Viertel aller befragten Jugendlichen informiert sich online über die Neuigkeiten in der Gemeinde. Dabei hat Instagram mit 80 Prozent klar die Nase vorn. © Raffael Scherer

Die Auswertung der Online-Jugendbefragung 2022 zeigt: Der Social-Media Auftritt der Gemeinde ist eher unbekannt.

Unterhaching – 49 Jugendliche aus der Gemeinde Unterhaching wurden in einer Online-Umfrage vergangenen Herbst gefragt, über welche Themen sie gerne mehr Informationen hätten und wo sie bei persönlichen Fragen Unterstützung suchen. Allen voran die Ausbildungs- und Praktikumssuche sowie die Suche nach einem Nebenjob beschäftigten dabei die meisten Umfrageteilnehmer. Auch Infos rund um Freizeitgestaltung sowie Freizeitangebote beschäftigten knapp die Hälfte der Jugendlichen.



Dagegen spielten Themen wie Probleme mit Mitschülern, Lehrern oder am Ausbildungsplatz genauso wie bei Fragen rund um Mobbing, Alkohol, Drogen, Gewalt und Sexualität mit jeweils maximal fünf Meldungen eine sehr geringe Rolle. Als Wunsch äußerten dabei mehrere Jugendliche regelmäßig stattfindende Infoveranstaltungen zu bestimmten Themen wie etwa Rassismus oder Nachhaltigkeit. Auch Projektgruppen und Ideenwerkstätten könnten ein guter Weg sein, Jugendliche vor allem in für sie wichtige Themen temporär einzubinden, so das Fazit der Gemeinde.



Facebook landet unter 6 Prozent

An der Befragung, über welche Kanäle sich die Unterhachinger Jugend über ihre Themen informiert, nahmen 55 Personen teil.

Ganz vorne lagen dabei YouTube, Freunde, Bekannte und Familie mit fast 40 Stimmen, dicht gefolgt von 30 Stimmen für „Blogs/Podcasts/Internetforen“. Etwa ein Viertel gab zudem Zeitungen, Fernsehen sowie weitere Social-Media-Kanäle wie WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook oder Tik Tok an. Lehrer, die Bücherei oder Streaming schnitten dabei mit weniger als zehn Meldungen am schlechtesten ab.

Im Zusatzfeld ergänzten die Teilnehmer zudem die Quellen „Nachrichten, Google, Wikipedia, Studien beziehungsweise wissenschaftliche oder historische Bücher, Fachliteratur, Radio und Webseiten.“



Alter der Befragten spielt große Rolle

Im Zuge dessen stellte sich zudem heraus, dass fast 44 Prozent der Befragten nicht einmal die Social-Media Kanäle der Gemeinde, die auf Facebook und Instagram vertreten ist, kennt. Knapp 30 Prozent haben zumindest teilweise von dem Angebot gehört. Nur 26,32 Prozent gaben an, mit der Informationsplattform der Gemeinde vertraut zu sein. Bei jenen wiederum habe der Auftritt auf Instagram mit 79,41 Prozent klar die Nase vorne, die Unterhaching-App nutzen gerade einmal 14,7 Prozent, Facebook ist mit nur 5,88 Prozent quasi ausgestorben.

Der Grund für die geringe Nutzung sei laut der Umfrageauswertung: „Zum Teil nutzen die Befragten aufgrund ihres Alters noch keine Social-Media-Kanäle.“ Schließlich waren bei der Umfrage über die Hälfte der Befragten zwischen zwölf und 15 Jahren alt. Einen Zugang zu Instagram und Facebook gibt es etwa erst ab 13 Jahren. Häufig werde bei den Antworten zudem erwähnt, dass man das Angebot der Gemeinde schlichtweg nicht kenne.