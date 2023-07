Welle der Hilfsbereitschaft für Unterhachinger Wasserwacht

Von: Raffael Scherer

„Was wir hier und heute tun, ist deswegen so bedeutsam, weil es um viel mehr als um eine alte rote Hütte geht“, erklärte Gemeinderat Emil Salzeder (NEO) beim Antrag, der Unterhachinger Wasserwacht ein neues Wachhaus zukommen zu lassen, da das bisherige schon deutlich in die Jahre gekommen ist. © mbe

Die Lebensretter im Unterhachinger Freibad bekommen endlich Unterstützung - sowohl von Gemeinderat wie auch von Privatpersonen.

In der Gemeinderatssitzung im Juni wurde auf den desolaten Zustand der Unterhachinger Wasserwacht samt Wachhäuschen hingewiesen. Seitdem erfahren die Lebensretter Beistand von allen Seiten. Das führte im Gemeinderat zum ersten Allfraktionen-Antrag in dieser Amtsperiode für den Neubau.



Unterhaching – Eine „riesige Welle der Hilfsbereitschaft“ ist seit der Gemeinderatssitzung vergangenen Monat durch Unterhaching gerollt, freut sich Emil Salzeder (NEO-Fraktion). Das Gemeinderatsmitglied hatte in jener Sitzung den schlechten Zustand der Unterhachinger Wasserwacht angeprangert. Das Wachhäuschen im Unterhachinger Freibad kann nicht für die Versorgung der Badegäste verwendet werden, die Decke hängt bereits herunter und zu klein für Erste-Hilfe-Übungen und Schulungen ist das Gebäude auch.



Erster All-Fraktionen-Antrag

Eine Bruchbude ist mittlerweile das Wasserwacht-Gebäude im Unterhachinger Freibad – seit 1996 wird eine Verbesserung der Situation versprochen, passiert ist bis heute nichts. Emil Salzeder (Neo-Fraktion) kämpft für den Erhalt der Wasserwacht. © mbe.

Das bereits in die Jahre gekommene Versprechen zum Bau eines neuen Häuschens wurde von Bürgermeister und Gremium stets aufgeschoben und totgeschwiegen, warf Salzeder vor. Das habe bereits den ein oder anderen Ehrenamtlichen dazu bewegt, über einen Wechsel in die Nachbargemeinde nachzudenken.

Doch Salzeders Empörung hat Früchte getragen: Und zwar in Form des ersten Gemeinderatsantrags in dieser Amtsperiode, der in der jüngsten Juli-Sitzung von allen Gremiumsmitgliedern gemeinsam gestellt wurde. In dem Allfraktionen-Antrag wird beschlossen, den 2012 angekündigten „baldigen Neubau des Wasserwachtshauses“ nun mit höchster Dringlichkeit umzusetzen.

Bauarbeiten bis 2026

Parallel müsse man erste Gespräche mit der Wasserwacht führen, wo diese vorübergehend untergebracht werden können, bis das neue Wachhaus steht. Schließlich ist die Wasserwacht ganzjährig aktiv. Salzeder vermutet dabei, dass sich die Bauarbeiten bis 2026 ziehen werden.



Derzeit sei der All-Fraktionen-Antrag zur Vorbereitung im Bauamt, der finale Entscheid folge in einer weiteren Sitzung, „ich denke, dies ist eine Formsache“, so Salzeder.



Hunderte Bürger wollen helfen

Die Kosten für das neue Wachhäuschen betragen laut Schätzung des Vorstands der Wasserwacht grob 500.000 Euro. „Die Investition für unsere Gemeinde würde sich also bereits rechnen, wenn man die 10.000 Einsatz- und Ehrenamtsstunden für zwei Jahre ,einkaufen‘ müsste“, so die Aufwand- und Nutzenschätzung.

Doch nicht nur aus dem Gremium erhält die Unterhachinger Wasserwacht nun Unterstützung, auch hunderte Bürger hätten von dem Leid gehört und ihre Solidarität bekundet: „Jeden Tag kommt jemand zur Wasserwacht. Nicht mit warmen Worten, sondern mit echter Hilfe, Geld, Mitgliedsanträgen und: Kuchen“, freut sich Salzeder berichten zu können. „Diese Solidarität hat auch uns gerührt und tut es noch.“

Neubau rentiert sich auch auf lange Sicht

In Anbetracht der knappen Kassen ist die Wasserwacht im Gespräch mit dem Bayerischen Roten Kreuz über Investitionszuschüsse, auch die Gemeinde ist auf der Suche nach Förderungen. „Wir zahlen jetzt die Zeche dafür, dass in den vielen ,fetten‘ Jahren in Unterhaching nicht gespart wurde: Jetzt, in der Not, ist die Kasse leer“, zieht Salzeder dazu Fazit.



Die hohen Kosten würden sich jedoch auf lange Sicht rentieren, denn bei dem Neubau gibt es vieles zu beachten: Die aktuellen Eingangsbereiche müssen im Zuge des Bebauungsplans an der Schrenkstraße umgestaltet werden: Das verspreche Synergien bei der Fertigstellung, also nur anteilige Kosten, und in der Infrastruktur, wie etwa eine direkte Ausfahrt für ein künftiges eigenes Rettungsfahrzeug.



Endlich die „verdiente Heimat“

Da die Wasserretter und Drohnenpiloten der Ortsgruppe ganzjährig im Einsatz sind und die Sanitäter vor allem im Winter üben, soll zukünftig alles an einem Ort und von beiden Seiten erreichbar werden. Außerdem können die Ausbildungskapazitäten und

-ausrüstung dann für offene Kurse wie etwa für Erste Hilfe oder für angehende Sanitäter genutzt werden. Nun seien laut Salzeder also die Weichen gestellt, dass die Wasserwacht „endlich die verdiente Heimat für Arbeit und Verein“ bekommt.