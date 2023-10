WM-Gold für Unterhaching: Athlet Lukas Dauser gewinnt am Barren

Spitzenleistung: Der Unterhachinger Turner Lukas Dauser hat es bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen ganz nach oben geschafft. Stolz präsentiert er die Goldmedaille, die er sich am Barren erturnt hat. © Geert vanden Wijngaert

Seit 1985 hat kein deutscher Athlet mehr die Goldmedaille am Barren gewonnen – bis jetzt das Sporttalent Lukas Dauser antrat.

Unterhaching – Schon über zehn Jahre ist es her, dass ein deutscher Turner bei den Weltmeisterschaften eine WM-Goldmedaille einfuhr. Zuletzt war es 2007 noch der Sportler Fabian Hambüchen, Doch nun hat es Lukas Dauser aus Unterhaching in Antwerpen geschafft, dem Warten auf das Edelmetall ein Ende zu bereiten. Der 30-jährige Unterhachinger gewann bei den Weltmeisterschaften in Belgien als deutscher Turner das heiß ersehnte WM-Gold am Barren. 15.400 Punkte, ein Ergebnis, das sich sehen lassen konnte. Zweiter wurde Shi Cong aus China mit 15,066 Punkten vor dem Japaner Kaito Sugimoto mit 15,000 Punkten.

Schon bei vorigen Mehrkämpfen in Hochform

Auch für Dauser, aufgewachsen in Unterhaching, mittlerweile seit mehreren Jahren wohnhaft in Sachsen-Anhalt, in Halle (Saale), selbst ein Novum, bei dem es im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio nur für die Silbermedaille gereicht hatte. Eine Goldmedaille für das Turnen am Barren, das hatte für Deutschland zuletzt Sylvio Kroll 1985 in Cottbus erreicht. Gerechtfertigte Jubelschreie durften deshalb von Dausers Seite nach der Meisterleistung nicht fehlen.



Der Unterhachinger hatte schon bei seinen drei vorherigen Mehrkämpfen in Antwerpen mit 15,300, 15,366 und 15,400 Punkten jeweils die höchsten Wertungen aller Athleten erhalten. Dass die Goldmedaille jedoch so nah in greifbarer Nähe sein würde, damit hätte der Athlet dann doch nicht gerechnet. Schließlich werde er nicht als Favorit angesehen, hieß es noch vor dem Finale der Weltmeisterschaft.



Fernbeziehung wegen Versetzung

Bis zu den diesjährigen Weltmeisterschaften in Belgien hatte es der 30-jährige nicht leicht. Denn der Unterhachinger hatte auch abseits des Barrens so manches Hindernis zu überwinden: So konnte er etwa wegen eines Muskelbündelrisses in der Schulter lange nicht richtig trainieren und musste auf die Europameisterschaften im April im türkischen Antalya sowie die deutschen Meisterschaften im Juli in Düsseldorf verzichten.



Auch im Privatleben galt es die ein oder andere Hürde zu meistern. So wurde etwa seine Ehefrau über die Bundeswehr nach Hannover versetzt. Zu ihr zu ziehen, das käme für den 30-Jährigen nicht in Frage. Also einigte sich das paar daher auf eine Fernbeziehung. Dauser lebt daher erstmals seit zehn Jahren wieder allein.



Olympische Spiele in Frankreich als Ziel

Doch all diese Rückschläge konnten den Stabsunteroffizier nicht stoppen. Der Turner blieb weiter dran – und wie sich nun zeigte, hat sich das Dranbleiben und Zähne zusammenbeißen ja gelohnt. Auf den Lorbeeren ausruhen, will er sich nicht, Langfristige Zukunftspläne stehen bei Dauser jedoch auch nicht auf dem Plan.



Seine Karriere plant der Sportsoldat vorerst nur bis zu den Olympischen Spielen in Frankreich, für die er sich nun in Antwerpen mit dem Team qualifiziert hat.