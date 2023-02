Unterhachinger Feuerwehr rettet Lebensmittel

Teilen

Die Helfer des Vereins für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung retten Essbares. © ija

Essen soll nicht im Müll landen. Daher arbeitet die Feuerwehr Unterhaching nun mit dem Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung zusammen.

Unterhaching – „Es hat mich immer massiv gestört, wenn wir Lebensmittel nach Übungen oder Veranstaltungen entsorgen mussten“, sagt Christoph Simon, Vorstandsvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching. Er versuche die nötige Verpflegung seiner Mannschaft immer passend zu kalkulieren, jedoch sei dies aufgrund verschiedener Einflussfaktoren schwierig.

Auch möchte nicht immer jemand übriggebliebene Lebensmittel mit nach Hause nehmen, das Einfrieren kann ebenfalls nicht bei jedem Gericht problemlos durchgeführt und viele Lebensmittel können auch nicht über einen längeren Zeitraum in der Feuerwehr gelagert werden.



Jährlich 50 Übungen und Veranstaltungen

Aus diesem Grund arbeitet die Feuerwehr nun mit dem Unterhachinger Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung zusammen. „Ich bin in einer Gemeinderatssitzung auf den Verein aufmerksam geworden, als dort die Thematik Lebensmittelverschwendung gesamtheitlich für Unterhaching diskutiert wurde“, so Simon weiter.

Er habe sich daraufhin direkt mit Sabine Spieler, der Vorsitzenden des Vereins für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung, in Verbindung gesetzt. Gemeinsam haben die beiden einen Prozess geschaffen, der für beide Vereine im Ablauf mit überschaubarem Aufwand gut funktioniert. Immerhin geht es hierbei um etwa 50 Übungen und Veranstaltungen bei der Feuerwehr im gesamten Jahr.

30 Fahrer täglich für Lebensmittelrettung

Sabine Spieler sagt: „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich die Feuerwehr bei uns gemeldet hat. Wir haben bereits ein großes Netzwerk an Partnern in Unterhaching, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist etwas Neues und funktioniert einwandfrei.“ Ihr Verein rettet vor allem Lebensmittel, die bis vor Kurzem noch im Supermarkt lagen und dort im Müll landen sollten. Die geretteten Lebensmittel werden an die Mitglieder des Vereins und an soziale Organisationen abgegeben.

Unter der Woche arbeitet ein Team aus zirka 30 Fahrern tagtäglich an der Anlieferung von Lebensmitteln, die wegen ihres Zustands oder des Haltbarkeitsdatums im Supermarkt weggeworfen werden sollten. Zu den sozialen Organisationen zählen zum Beispiel der Verein IGEPs, der sich für Obdachlosen- und Straßenhilfe in München einsetzt. Ebenfalls erhält die AWO Ottobrunn Unterstützung für deren Mittwochs-Tisch und der Verein „Mammalade für Karla“ bekommt eine Obstlieferung für die Marmeladen, welche zu Gunsten des Obdachlosen Frauenhauses „Karla 51“ in München verkauft werden. Auch Tierschutzorganisationen aller Art werden vom Verein mit gesammeltem Futter, Decken oder Handtüchern, unterstützt.

Jeder kann helfen

Spieler betont, dass ihr Verein genauso wie die Freiwillige Feuerwehr ein Mitmach-Verein ist und es ohne das Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder nicht ginge. Wer sich also für die Lebensmittelrettung in Unterhaching einsetzen möchte, kann sich bei Sabine Spieler melden. Eine Kontaktaufnahme funktioniert am besten über Facebook unter Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung.