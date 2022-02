Keine Vorteile durch Bremsschwelle

Von: Iris Janda

Bremsschwellen sollen den Verkehr beruhigen. Doch weil in der Lohestraße in Unterhaching dadurch mehr Nach- als Vorteile entstehen würden, wurde das Vorhaben abgelehnt. © Pixabay

Mehr Beruhigung des Verkehrs in der Lohestraße hat sich ein Unterhachinger gewünscht und daher den Einbau von Bremsschwellen beantragt. Doch Verwaltung und Gemeinderat konnte sich für diese Idee nicht erwärmen.

Das Fazit der Unterhachinger Verwaltung zum Einbau von Bremsschwellen in der Lohestraße fällt eindeutig aus: die Nachteile überwiegen und eine Notwendigkeit ist nicht gegeben. Die Lohestraße ist bereits als vekehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Durch die Parkflächen, Grüninseln und eine Plasterung der Straße werde so bereits optisch verdeutlicht, dass es sich nicht um eine Fahrbahn handle. Die Plasterung sorge laut Verwaltung auch akustisch dafür, dass Autofahrer ihre Geschwindigkeit reduzieren.



Darüber hinaus sehe die Verwaltung beim Thema Sicherheit keine Notwendigkeit für die Bremsschwellen. Bei den neun Unfällen, die sich im Zeitraum von 2019 bis 2021 in der Lohestraße ereigneten, handle es sich ausschließlich um kleinere Unfälle wie beispielsweise Parkrempler. Auch ein Geschwindigkeitsdisplay, der im Mai installiert wurde, zeige nach Auswertung keine Auffälligkeiten. Der Display sei im übrigen nur aufgestellt wurden, weil der Unterhachinger Bürger, der nun die Bremsschwellen fordert, dazu ebenfalls einen Antrags gestellt habe.



Diese Schwellen würde dagegen einige Nachteile bringen. So entstehe – auch bei ordnungsgemäßer Geschwindigkeit – zusätzlicher Lärm, wenn Fahrzeuge darüber fahren. Menschen, die beispielsweise auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, könnten an den Schwellen zum Beispiel stolpern. Auch führen Bodenschwellen zu weiterer Beschilderung, was dem Ansinnen entgegenwirke, den „Schilderwald“ zu reduzieren.



Ferner hätten nicht nur Fahrzeuge mit niedrigerer Bodenfreiheit Schwierigkeiten, über die Schwellen zu fahren, sondern vor allem würde auch der Winterdienst durch die Schwellen behindert werden.



Die Verwaltung warnte außerdem dem Gemeinderat vor der Gefahr, einen Präzedenzfall zu schaffen, wenn an dieser Stelle Bodenschwellen zugelassen werden.



Doch dazu wird es nicht kommen. CSU-Gemeinderat Franz Felzmann erklärte, warum seine Fraktion der Anfrage des Bürgers nicht zustimmen werde. So sei seiner Ansicht nach der verkehrsberuhigte Bereich zum Beispiel durch Einmündungen bereits so ausgelegt, dass man nicht schnell fahren könne. Allerdings sei es laut Felzmann sinnvoll, die beschilderte Fahrradstraße nicht bloß bis zur Karl-Mathes-Straße sondern bis zur Sommerstraße zu verlängern. Es sei bereits geplant, den gesamten Bereich als Fahrradzone zu beschildern, erklärte Bürgermeister Wolfang Panzer (SPD). Derzeit stehe aber noch die Begehung durch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) aus. Diese sei für die Ausweisung als Fahrradzone notwendig.



Grünen-Rat Stefan König sah ein Problem in den Bremsschwellen, weil sie das Überqueren der Straße für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwägen zusätzlich erschweren. Er forderte dagegen, dass die erlaubte Geschwindigkeit konsequent durch Radarstationen kontrolliert werden müssen. Rathauschef Panzer versprach, dies an die zuständige Sicherheitsbehörde weiterzugeben.



Das Gremium folgte damit der Argumentation der Verwaltung und lehnte den Antrag ab.

