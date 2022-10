Unterhachinger Gemeinderat stimmt für Einführung eines hybriden Kartensystems

Von: Iris Janda

Ins Unterhachinger Freibad geht es ab kommender Saison auch mit Tickets, die vorab online gekauft wurden. © pixabay

QR-Code einscannen und auf geht‘s ins kühle Nass – das soll ab der Freibadsaison 2023 in Unterhaching dauerhaft möglich sein. Der Gemeinderat stimmte nun für die Einführung eines hybriden Kartensystems. Ein Großteil der Tickets kann so künftig online vor dem Freibadbesuch erworben werden.

Unterhaching – Nach der Freibadsaison ist vor der Freibadsaison – daher haben sich in Unterhaching Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierungsausschuss sowie Gemeinderat bereits im September mit der Badesaison 2023 befasst. Konkret ging es um die Einführung eines hybriden Kartensystems für den Freibadbetrieb, also den Erwerb der Eintrittkarten sowohl online als auch analog an der Kasse vor Ort.



Die bisherige Preis- und Tarifstruktur soll dabei beibehalten werden. Wer möchte, soll dann in einem Webshop die Möglichkeit haben, online Einzel- sowie Saison- -und Zehnerkarten zu erwerben. Bezahlt werden können die Tickets über gängige Online-Zahlmethoden wie Paypal, Giropay oder per Sofort Überweisung. Die Käufer erhalten dann einen QR-Code in Form einer PDF- oder wallet-Datei, mit dem sie über das Drehkreuz den Eingang zum Freibad benutzen können.



Zunächst sah der Verwaltungsvorschlag vor, dass der Kauf der Karten im Webshop auf „Normalzahler“ beschränkt ist. Kinder und Jugendliche sowie Karten mit Ermäßigung, etwa für Schwerbehinderte, könnten so weiterhin ausschließlich an der Freibadkasse erworben werden. Grund dafür sei, dass die für die Vergünstigung nötigen Nachweise überprüft werden müssen. Grünen-Rat Armin Konetschny kritisierte, dass in diesen Fällen die Karten nicht digital erworben werden können.

Michael Trautwein vom Referat für Ortsentwicklung verdeutlichte, dass es bei mangelnder Kontrolle einen großen Unterschleif gebe. Dieser sei bereits 2022, als aufgrund des Pandemiebetriebs Online-Tickets gekauft werden konnten, sehr hoch gewesen. Konetschny plädierte im Digitalisierungsausschuss dafür, dieses Problem über stichprobenartige Kontrollen in den Griff zu bekommen und so auch den Erwerb ermäßigter Kinder- sowie Zeitkarten im Webshop zu ermöglichen. Franz Felzmann (CSU) stimmt seinem Vorredner zu. Auch er sprach sich für stichprobenartige Kontrollen aus, bei denen die Nachweise überprüft werden sollen.



Alfons Hofstetter (FW) wiederum bat in den Ausschüssen und im Gemeinderat darum, dass weiterhin für den analogen Kartenkauf ausreichend Tickets zur Verfügung stehen müssen.



Die Einführung des hybriden Kartensystems ab der Freibadsaison 2023 fand letztendlich mit der Ergänzung um den Erwerb ermäßigter Kinder- und Zeitkarten in den Ausschüssen und im Gemeinderat breite Zustimmung. Die Verwaltung hat nun die Aufgabe, die notwendige Software für das Kassensystem zu erwerben. In einer weiteren Sitzung soll dem Gemeinderat dann die auf die Hybridlösung angepasste Gebührensatzung beschließen.



Dass das Potenzial für die Nutzung der digitalen Tickets grundsätzlich da ist, zeigen die Verkaufszahlen der Saison 2022. Den zahlenmäßig höchsten Posten machen mit rund 33.500 Stück die Einzelkarten für Erwachsene aus, die in Zukunft digital erworben werden können. Es folgen mit zirka 27.600 verkauften Tickets die Einzelkarten für Kinder und Jugendliche, die ebenso über den Webshop erhältlich sein werden. Die ermäßigten Einzelkarten, die weiterhin nur auf analogem Weg erworben werden können, machen mit rund 6200 Tickets einen kleineren Anteil aus.

