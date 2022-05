Grüne Mitte nimmt Formen an

Von: Iris Janda

Teilen

Bei der Bürgerinformation konnten Unterhachinger über Postkarten ihre Ideen und Wünsche für die Gestaltung der Grünen Mitte mitteilen. © Gemeinde Unterhaching

Eine Mischung aus Grün­flächen und Aufenthaltsmöglichkeiten – so soll künftig die Grüne Mitte in Unterhaching aussehen. Unter anderem soll es eine mobile Kaffeestation und ein Wasserspiel geben.

Endlich Bewegung auf der Grünen Mitte in Unterhaching – ein Großteil der Unterhachinger, die sich bei der Bürgerbeteiligung im Dezember und Januar einbrachten, freute sich darüber.



Diese und weitere Ergebnisse des Informationsdialogs wurde der Bau-, Umwelt- und Ortsentwicklungsausschuss Anfang April von Vertretern des Planungsbüros SSR vorgestellt. Dass es eine „halboffene“, also autofreie Lösung für den Bereich zwischen Witney- und Ludwig-Specht-Straße geben soll, hatte der Gemeinderats bereits im vergangenen Dezember entschieden. Das Gremium sollte im Ausschuss vorberatend darüber abstimmen, welcher der drei von SSR vorgestellten Entwürfe für die Gestaltung der Grünen Mitte weiter verfolgt werden soll. Die drei Planungsvarianten hatte SSR basierend auf den Ergebnissen des Informationsdialogs und den Bürgervorschlägen entwickelt.



Alle Vorschläge sahen eine Nord-Süd- sowie West-Ost-Radverbindung vor. Grundlegende U mitnterschiede gab es dagegen bei den Aufenthaltsmöglichkeiten. Beim minimalen Aufenthaltswert sollte es viele Bäume und begrünte Fläche geben sowie Erdhügel, die Ballspiele verhindern und vor Lärm schützen. Das Gegenstück war der Vorschlage mit maximalen Aufenthaltsmöglichkeiten, mit größtenteils gepflasterter Fläche mit einem festen Kiosk, festen Bänken, einem Spielbereich für Tischtennis oder Wasserspiele sowie eine gute Beleuchtung in den Abend- und Nachtstunden.



Der Ausschuss sprach sich letztendlich für die goldene Mitte aus. Die Fläche soll bis auf einen kleineren Teil grün sein, dazu wird es ein Café-Mobil oder Food-Truck geben und abnehmbare Bänke und Stühle. Der Spielbereich für Tischtennis und Co. soll kleiner Ausfallen, es wird viele Mülleimer und eine gute Abend- und Nachtbeleuchtung geben.



Zusätzlich einigte sich das Gremium in der Diskussion noch auf einige Ergänzungen. Auf Vorschlag von Harald Nottmeyer (SPD) hin sollen die Geh- und Radwege räumlich getrennt werden, um Unfälle zu vermeiden. Franz Felzmann (CSU) bat um eine Verbesserung der Verkehrsflächen beziehungsweise eine Verbreitung des Radwegs, damit Rettungsfahrzeuge leichter durchkommen.



Stefan König (Grüne) begrüßte die Idee eines Wasserspiels, die einstimmig im Entwurf ergänzt wurde. SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Wöstenbrink befürwortete die mobile Kaffeestation im Gegensatz zu einem festen Kiosk. Diese könne so flexibler an mögliche Änderungswünsche der Bürger angepasst werden.



Darüber hinaus sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass der spätere Bebauungsplan eine Befreiungsmöglichkeit für eine eventuelle spätere Erweiterung lässt.



In der Gemeinderatssitzung am 27. April standen dann zwei verschiedene Varianten des Entwurfs zwei zur Abstimmung. Sie unterschieden sich bei der versiegelten Fläche: Eine Variante sah – zusätzlich zu den Geh- und Radwegen in Nord-Süd- sowie West-Ost-Richtung – lediglich einen Gehweg in Nord-Süd-Richtung vor. Beim anderen Vorschlag war stattdessen an dieser Stelle eine gepflasterte Platzfläche und weniger Grün vorgesehen.



Die Grünen-Fraktion sprach sich für den Entwurf mit mehr Grünfläche aus, die übrigen Räte stimmten mit 17 zu 9 Stimmen für die Variante mit Platzfläche.



Damit kann die Verwaltung nun einen Bebauungsplan-Entwurf erstellen, der der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Trägern zugänglich gemacht wird.