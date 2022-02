Für ein Hobby in der Natur

Von: Verena Rudolf

Die Krautgärnter aus Unterhaching suchen nach einem geeignetem Grundstück. © oh

Die Unterhachinger Krautgärtner sind auf der Suche nach einem neuen Grundstück, auf dem sie pflanzen, graben und ernten können.

Fünf Jahre lang gab es den Unterhachinger Krautgarten am Finsinger Weg. Nach einer einjährigen Pause suchen die Gärtner dringend eine neue Gartenfläche für Anbau von Gemüse und Obst in Unterhaching. Die Familie Diepold, der das Grundstück gehört, hatte sich entschieden, den Garten kinderreichen Familien oder alleinerziehenden Eltern zu Verfügung zu stellen. Das bedeutet nun, dass die Krautgärtner Platz für den Familiengarten machen mussten.



„Wir sind eine Gruppe junger und älterer, engagierter Menschen, die verantwortungsvoll biologisch garteln und gerne in der Natur sind“, so die Hobby-Gärtnerin Dagmar Schobert-Schäfer. „Gemeinsamen wollen wir wieder planen, umgraben, Unkraut jäten, sähen, pflanzen und natürlich auch ernten. Wir werden dafür nur biologisches Saatgut einsetzen, verwenden keine anorganische Dünger und keine Pestizide und wollen den Garten von Hand bestellen.“



Seit einem Jahr sind die Gartenfreunde um Dagmar Schobert-Schäfer nun schon auf der Suche nach einem Grundstück für ihr Hobby in der Natur. „Wer kann uns eine größere Gartenfläche zur Verfügung stellen oder vermitteln? Gerne würden wir diesen Frühling wieder loslegen“, teilt die Unterhachingerin mit.



Über eine Kontaktaufnahme freuen sich Grete Fikentscher per E-Mail an Grete.fikentscher@posteo.de und Dagmar Schobert-Schäfer per E-Mail an ds-s@gmx.net oder unter Telefon 63 76 228.