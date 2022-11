Unterhachingerinnen unterstützen Frühchen-Station mit gestrickten Mützen und Kraken

Von: Iris Janda

Teilen

Die Unterhachingerin Melanie Familler strickt gemeinsam mit ihrer Mutter kleine Mützen für die Frühchen-Station der LMU-Klinik in Großhadern. © ija

Melanie Familler aus Unterhaching strickt gemeinsam mit ihrer Mutter kleine Mützen und häkelt Kraken für die Frühchen-Station der LMU-Klinik in Großhadern. Die bunten, liebevoll gestalteten Teile spenden nicht nur Wärme, sondern auch Zuversicht.

Kunterbunt sind sie, die kleinen Kraken, manche mit Gesichtern, manche mit Blümchen verziert. In einem Körbchen sitzen sie und warten darauf, abgeholt zu werden. „Ein Korb voller Liebe und Kraft“, meint Melanie Familler, in deren Wohnzimmer die liebevoll gestalteten Tierchen derzeit noch zu Hause sind. Bald schon werden sie zusammen mit den kleinen, ebenso bunten Mützchen in der Tasche daneben ihren Dienst auf der Frühchen-Station des LMU-Klinikums Großhadern antreten.



Die 41-jährige Unterhachingerin hat in den vergangenen Wochen zusammen mit ihrer Mutter Jutta die Mützen gestrickt und die Kraken gehäkelt. Etwa 50 Mützen sollen in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass die Frühchen auf der Station warmgehalten werden. Denn Frühchen sind noch kaum in der Lage, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Besonders über den Kopf können sie daher viel Wärme verlieren – genau das sollen die kleinen Strick-Mützen verhindern.



Es ist nicht die erste Lieferung an das Klinikum, bereits im Frühjahr haben Mutter und Tochter Familler die Station mit Mützchen versorgt. Eine Reihe von Zufällen hat erst dafür gesorgt, dass es dazu gekommen ist.

Melanie Familler, deren Mutter schon strickte, während sie als Kind im Sandkasten spielte, hat vor einigen Jahren selbst die Strick-Leidenschaft für sich entdeckt. Ungefähr vor einem Jahr fragte ihre beste Freundin Melanie, ob sie ihr und ihrer kleinen Tochter, mit der diese kurzfristig in die Harlachinger Klinik musste, gestrickte Socken vorbeibringen könnte.

Ein Pfleger wurde dort auf die Socken aufmerksam. „Die sind leider zu groß für unsere Frühchen, aber gibt‘s da auch Mützen?“, wollte er wissen. Die gab es zwar noch nicht, aber Melanie Familler und ihre Mutter beschlossen daraufhin, Mützen für die Frühchen zu stricken. „Dafür brauchten wir Wollreste, die haben wir ohnehin immer vom Socken-Stricken übrig“, erzählt die 41-Jährige. Einem Bekannten, der ebenfalls in der Klinik arbeitet, gaben sie ein paar Wochen später die Mützen für die Frühchenstation mit. Doch dann die Überraschung: Er kam mit dem vollen Karton in der Hand wieder zurück. Wegen der Hygienevorschriften dürften die Mützen nur aus Wolle von der Klinik gestrickt werden, die vorab mit speziellem Reiniger gewaschen wurde.



Die bunten Mützen und Kraken helfen dabei, Frühchen auf der Station in Großhadern warm zu halten und daran zu hindern, sich an den Schläuchen im Brutkasten festzuhalten. © ija

„Wohin nun mit den Mützen“, fragte sich die Unterhachingerin. Über die Facebook-Gruppe „Unterhachinger Dorfgeflüster“ startete sie einen Aufruf und hatte prompt Erfolg. Die Nachbarin einer Mitarbeiterin aus Großhadern las die Nachricht und so fanden die Mützen ihren Weg an das LMU-Klinikum. „Die haben die Mützen dankend angenommen“, erinnert sich Familler. Dort ließen es die Hygienevorgaben zu, dass die gestrickten Mützen noch nachträglich mit einem speziellen Waschmittel gewaschen werden konnten. Und dort wurde Melanie Familler, die als Projektleiterin bei einer Automobil-Firma arbeitet, auch nach den Kraken gefragt. Doch warum ausgerechnet Kraken?



„Ich dachte erst, es geht um Kuscheltiere“, erzählt die 41-Jährige lachend. Doch die putzigen Tierchen haben eine wichtige Aufgabe: sie halten die Babys davon ab, sich Sonden und Schläuche heraus zu ziehen. Das kann passieren, weil es die Kleinen aus dem Mutterleib gewohnt sind, sich an der Nabelschnur festzuhalten. Dank der Kraken halten sich die Frühchen an deren Tentakeln anstatt an den Schläuchen fest.



Melanie Familler strickt, weil es ihr Spaß bereitet. Am liebsten macht sie das während des Fernsehens. „Da sind nebenbei die Finger beschäftigt und es beruhigt mich“, berichtet sie. Wie lange sie für etwas brauche, sei pauschal schwer zu sagen. „Ich sitze nicht da und stoppe die Zeit“, scherzt Familler. Sie schätzt, dass sie für eine Frühchen-Mütze etwa eineinhalb bis zwei Stunden braucht. Deutlich zeitaufwendiger seien die Kraken – vor allem deren wichtigstes Element, die Tentakel. Für fünf bis sechs Stück davon würde sie einen kompletten Fernsehabend benötigen. „Irgendwann hat man davon dann schon mal genug“, gibt sie zu, sagt aber auch: „Ich machs gerne für die Kleinen.“



Von den Krankenschwestern würde sie immer wieder hören, wie viel Kraft sie mit ihrem Engagement auch den Eltern gebe. Eine Mutter soll vor Freude und Rührung über ein Mützchen sogar einmal geweint haben. Auch zu Beiträgen auf Facebook und über ihren Instagram-Kanal „mel_strickfee“ würde sie viel positives Feedback zu dem Projekt erhalten. „Einige schreiben, dass sie so ein Mützchen für ihr Kind damals auch gebraucht hätten, aber die Unterstützung nicht hatten“, erzählt Familler.

Eine andere Frau, die vor einigen Jahren für ihr Frühchen auch eine Krake hatte, schrieb: „Ich weiß nicht wieso, aber die kleine Krake hat unsere ganze Familie durch diese schwierige Zeit getragen und uns Hoffnung gegeben.“ Wenn Melanie Familler von den Rückmeldungen berichtet, strahlen ihre Augen. „Es ist schon cool zu sehen, dass wir den Familien was Gutes tun“, sagt die Unterhachingerin und fasst zusammen: „Die Eltern freuen sich, die Station freut sich und die Kleinen hoffentlich irgendwann auch!“

Iris Janda

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.