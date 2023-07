Zustellung bei Wind und Wetter

Besondere Aktion: Unterhachinger verabschieden Lieblings-Briefträger

Von: Sabine Beisken-Hengge

„Best postman ever“ stand auf einer der persönlichen Karten, die ihm die Menschen in seinem Gebiet überreichten. Für seine Liebenswürdigkeit und Professionalität haben die Unterhachinger Briefträger-Fans Peter Rohde mit der Goldmedaille geehrt. © Gückel

Weil sie ihren Briefträger so ins Herz geschlossen haben, wollten die Unterhachinger ihren Pit gebührend in den Ruhestand verabschieden.

Unterhaching – „Erst mal habe ich mir ein Radl gekauft“, hat Pit Rohde bereits den ersten Vorsatz für die Zeit nach der Berufstätigkeit gefasst. Die Bewegung nicht schleifen lassen, für Gesundheit zu sorgen und auch für Geist und Konversation. „Im Kubiz werde ich öfter mal vorbeischauen und Angebote für Senioren wahrnehmen“, hat er sich vorgenommen. Nach 35 Jahren als Briefträger und über zwanzig Jahren in Unterhaching war vor einigen Tagen Schluss. In seinem Gebiet pflegte er einen freundschaftlichen Kontakt zu seinen Kunden.

„Das war einzigartig“, sagen seine Fans in Unterhaching. Die haben ihm den Abschied letzte Woche so richtig schwer gemacht. Mit Flyern mobilisierte das Ehepaar Gückel seine Nachbarn zu einer besonderen Aktion. „450 Zettel haben wir verteilt“, erzählt Roger Gückel. Die Resonanz war riesig. Über 200 Haushalten lag es am Herzen, Rohdes Reisekasse aufzufüllen und ihn gebührend zu ehren. Sein sehnlicher Wunsch, den er in persönlichen Gesprächen einmal geäußert hat, ist, die Olympischen Spiele in Paris zu besuchen. „Die Übersicht der einzelnen Wettbewerbe habe ich schon mal studiert“, sagt Rohde. Genaue Pläne für einen Urlaub habe er aber nicht. „Erst mal gibt es viele Termine, die abgearbeitet werden müssen.“ Wenn er verreist, schreibt der Briefträger aber noch Postkarten.

Mehr als Briefe austragen

Vor Rührung fällt es Peter Rohde schwer, in Worte zu fassen, was er nach der gelungenen Überraschung fühlt. Eine große Dankeskarte haben seine Kunden überreicht — mit allen Namen derer, die mitgemacht haben. Und eine „olympische“ Goldmedaille bekam der Unterhachinger Briefträger umgehängt, für seine Menschlichkeit und Freundlichkeit, mit der er täglich seinen Dienst ausübte. Zu vielen Menschen, denen er auf seinen Runden begegnete, hat er eine ganz persönliche Bindung.

„Er hat zum Beispiel Trost gespendet, wenn ein Trauerfall zu beklagen war“, erinnert sich Gückel. „Klar, er hat ja auch gesehen, wenn Briefe mit schwarzem Rand im Körberl waren.“ Die Gespräche werden ihm am meisten fehlen, antwortet Rohde auf die Frage, was er wohl nach so langer Berufstätigkeit vermissen würde. Aber er käme sicher noch so manches Mal in Unterhaching vorbei. „Dann habe ich auch endlich Zeit für einen ausgiebigen Ratsch.“



Zustellung bei Wind und Wetter

Auch die Zeit, morgens auszuschlafen, werde er genießen, „besonders bei -15 Grad im Winter oder wenn es schüttet, nicht aufstehen zu müssen“, darauf freue er sich. Ein Hund hat ihn in seiner langjährigen Dienstzeit übrigens auch gebissen, da passt das Klischee.



„Ja mei“, kann er rückblickend darüber lachen, „da hab‘ ich halt nicht aufgepasst, das Gartentürl war offen und da war es schon passiert.“ Bis auf kleine Pannen habe er seinen Beruf immer geliebt, vor allem der Menschen wegen die ihn jetzt vermissen. Von allen hat er sich am letzten Arbeitstag persönlich verabschiedet und noch viel mehr Fanbriefe bekommen. „Best postman ever“, stand auf einem geschrieben.