Generelle Bereitschaft: Haar will sich bei Geothermie beteiligen

Von: Roland Friedl

Ein interkommunales Geothermieprojekt wie bei der AFK Geothermie könnte auch in Vaterstetten entstehen. Haar ist bereit, in Vertragsverhandlungen einzutreten. © AFK Geothermie

Vaterstetten hat das Recht, auf dem Gemeindegebiet zu bohren. Daran will sich nun auch die Gemeinde Haar beteiligen.

Haar – Die Vorbereitungen für das Geothermieprojekt in Vaterstetten verlaufen nach Plan. Im Haarer Gemeinderat berichtete ein Mitarbeiter der Gemeinde Vaterstetten, man habe den Claim, die Erlaubnis zu einer Bohrung, wie gefordert an die Behörden zurückgegeben, um im nächsten Schritt den Claim für die gewerbliche Nutzung zu erhalten. Dieser Claim müsse dann an das neu zu gründende Unternehmen weitergegeben werden, welches die Tiefenwasser-Bohrung vornehmen wird. Das entsprechende Grundstück, auf dem das stattfinden soll, habe die Gemeinde bereits erworben.



Und auch die Haarer hätten ihre Hausaufgaben gemacht, führte der Vaterstettner Vertreter weiter aus, sodass vonseiten der Nachbargemeinde keine Vorbehalte bestünden, sich an dem Projekt zu beteiligen. Und genau diese Frage, ob sich Haar an dem Projekt beteiligen wolle, wurde in der Gemeinderatssitzung beantwortet. Durch einen einstimmigen Grundsatzbeschluss erklärte die Gemeinde Haar ihre grundsätzliche Bereitschaft, in Vertragsverhandlungen über das Geothermieprojekt mit der Gemeinde Vaterstetten einzutreten.



Gemeinde auf Partnerschaft angewiesen

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Fäth, regte an, in den Grundsatzbeschluss noch reinzuschreiben, dass man erst in Vertragsverhandlungen eintreten wolle, wenn noch offene Fragen vorab geklärt würden. Diesen Einwand entkräfteten die anderen Partien jedoch. Sie verwiesen darauf, dass es selbstverständlich sei, dass noch viele offene Fragen bestünden, diese machten das Wesen von Vertragsverhandlungen aus. Damit zeigte sich auch die SPD überzeugt.



Das Thema Geothermie kam im Haarer Gemeinderat schon öfter auf. Bei der Vergabe der Claims ist die Gemeinde damals allerdings, im Gegensatz zu Vaterstetten, leer ausgegangen. Sie ist also auf einen Partner angewiesen, sie hat nicht die Möglichkeit, auf eigenem Gemeindegebiet zu bohren. Dieser Partner könnte mit Vaterstetten nun gefunden sein. Doch damit das interkommunale Projekt auch zustande kommt, werden weitere, gemeinsame Hausaufgaben zu erledigen sein.