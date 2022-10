Verkehr in Grünwald wird zum Problem ‒ Forderungen nach Schulwegsicherheit und Tempolimit bei Bürgerversammlung

Am Marktplatz in Grünwald herrsche großes Gefahrenpotenzial für Schulkinder. © Louise Lettow

Bei der Bürgerversammlung in Grünwald werden Forderungen nach mehr Schulwegsicherheit und verkehrsberuhigten Straßen laut - der Verkehr wird zum Problem.

Bunt gemischt und aus unzähligen Bereichen kamen die Wünsche der etwa 150 Grünwalder auf der jüngsten Bürgerversammlung. Ein Großteil von den 39 gestellten Anträgen drehte sich um den Verkehr im Viertel, der vielen offenbar den letzten Nerv raubt.



Verkehr in Grünwald: Forderungen nach Schulwegsicherheit und Tempolimits bei Bürgerversammlung

„Wann werden die Schulwege in der Gemeinde endlich sicherer gestaltet?“, fragte Katja Lindo , die die Durchführung einer Sicherheitsstudie zu diesem Thema in ihrem Antrag fordert. Obgleich die Schulweghelfer einen unverzichtbaren Beitrag zur Kindersicherheit leisteten, könne das Risiko im Straßenverkehr nur zum Teil dadurch abgefedert werden.

Beispielhaft hierfür sei die Verkehrssituation im Bereich Am Marktplatz „Die Kreuzung am Marktplatz ist komplett unübersichtlich. Bei der einspurigen Einfahrt in Richtung Rathaus gibt es keine Ampel. Nicht einmal die Autofahrer wissen, wie sie sich da richtig verhalten sollen“, betonte Lindo und appellierte an die Verwaltung: „Beim Thema ,Schulweggestaltung’ besteht sofortiger Handlungsbedarf“.



Schulwegsicherheit in Grünwald - „Es handelt sich um eine tickende Zeitbombe“

Den Angaben der Polizei zufolge habe sich jedoch in den vergangenen Jahren im gesamten Verkehrsbereich der Gemeinde kein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Grundschulkindes ereignet.

2021 sei allerdings eine 14-Jährige Am Marktplatz auf dem Schulweg von einem Auto angefahren worden. Seitdem seien dort Schulweghelfer im Einsatz. Darüber hinaus hatten sich die Verwaltung, das Landratsamt München sowie die örtliche Polizei mit der Thematik „Verbesserung der Verkehrssicherheit am Marktplatz“ bereits auseinandergesetzt.



Dass die Anzahl der Verkehrsunfälle in Grünwald sehr niedrig ist, will Lindo nicht gelten lassen: „Es handelt sich um eine tickende Zeitbombe. Es geht um nicht weniger als um unsere Kinder, die im Straßenverkehr sehr gefährdet sind.“

Man werde sich im Gemeinderat auf jeden Fall mit dem Thema befassen, versprach Erster Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU).



„Bürgerbewegung“ für Verkehrsberuhigung für die Gabriel-von-Seidl-Straße

Einen weiteren Antrag zum Thema Verkehr haben Alexa Meyer und Philipp Rappold gestellt. Sie fordern eine Verkehrsberuhigung für die Gabriel-von-Seidl-Straße, in der Rappold wohnt. Bereits im vergangenen Jahr hat er in der Bürgerversammlung dieses Anliegen eingereicht, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde es aber abgelehnt.

Die damalige Begründung: Die Gabriel-von-Seidl-Straße sei eine Sammelstraße, auf der die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung rechtlich nicht möglich sei.

Mit harten Bandagen kämpfen Anwohner um Verkehrsberuhigung in der Gabriel-von-Seidl-Straße in Grünwald. © Louise Lettow

Doch die betroffenen Grünwalder wollen nicht locker lassen: Den neuen Antrag haben 150 Anwohner unterschrieben. „Aus dem Thema ist mittlerweile eine Bürgerbewegung geworden“, betonte Rappold. „Wir wollen triftige Argumente hören, aus welchem Grund es nicht möglich ist, die Zone 30/40 hier einzuführen.“

Im näheren Umfeld der Gemeinde, in Harlaching oder Pullach, zeige sich, dass durchgängige Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 oder 40 km/h auch auf stark frequentierten Verkehrsstraßen die Regel geworden seien, unterstrich der Grünwalder.

Seine Mitstreiterin Alexa Meyer forderte die Gemeinderäte auf, gegen 7.30 Uhr oder zwischen 17 und 18 Uhr den Verkehr auf der Straße persönlich zu beobachten. Dann würden einem sofort durchfahrende Schwerlaster auffallen, deren Durchschnittsgeschwindigkeit 70 Stundenkilometer betrage.



Mit dem Antrag werde sich der Gemeinderat wieder befassen, sagte Neusiedl zu.

