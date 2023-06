Versuchte Vergewaltigung am S-Bahnhof Unterföhring ‒ Münchner Polizei sucht flüchtigen Täter mit Foto

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München sucht einen unbekannten Täter nach einer versuchten Vergewaltigung beim S-Bahnhof Unterföhring. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der unbekannte Täter folgte der Frau vom S-Bahnhof Unterföhring und versuchte sie zu entkleiden. Die Münchner Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung.

Update: 15. Juni

München / Unterföhring ‒ Die Polizei München startet eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer versuchten Vergewaltigung beim S-Bahnhof Unterföhring.

Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Vergewaltigung in Unterföhring - Polizei München sucht Täter per Foto

Ein bislang unbekannter Mann packte eine 25-jährige Frau am 29.04.2023 , gegen 05:30 Uhr, im Bereich Tunnelweg und Feldstraße von hinten, warf sie zu Boden und versuchte sie auszuziehen.

Die Angegriffene schrie laut um Hilfe und machte dadurch einen Anwohner auf den Vorfall aufmerksam. Dieser schrie von seinem Balkon in Richtung der versuchten Vergewaltigung und alarmierte die Polizei. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei ein Foto eines möglichen Tatverdächtigen gesichert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde nun ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto durch das Amtsgericht München bestätigt.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung nach versuchter Vergewaltigung

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich.

Ca. 20 Jahre alt.

Ca. 1,80 m groß.

Dunkelbraunes Haar.

Bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeansjacke, blauer Hose.

Sprach Englisch.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldstraße, Tunnelweg (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Versuchte Vergewaltigung am S-Bahnhof Unterföhring ‒ Münchner Polizei ermittelt und sucht flüchtigen Täter

Erstmeldung: 02. Mai

München / Unterföhring ‒ Nach einer versuchten Vergewaltigung einer Frau in Unterföhring sucht die Polizei den unbekannten Täter und bittet Zeugen um Hinweise.

Polizei München sucht Täter nach versuchter Vergewaltigung beim S-Bahnhof Unterföhring

Anwohner der Tunnelweg und Feldstraße alarmierten am Samstag, gegen 05.30 Uhr, den Notruf 110 und teilten mit, dass sie laute Schreie hören würden.

Vor Ort trafen die ausgerückten Streifen auf eine Frau (25) aus dem Landkreis München.

Sie gab an, dass sie mit der S-Bahn aus der Innenstadt in Unterföhring angekommen wäre, berichtet die Polizei. Bereits am Bahnhof wäre ihr ein ihr unbekannter Mann aufgefallen, der sie dann auf ihrem Fußweg verfolgte.

Er hätte sie zunächst auf Englisch angesprochen. Plötzlich habe er sie gepackt, zu Boden geworfen und versucht, sie zu entkleiden. Die 25-Jährige hatte daraufhin laut geschrien und sich gewehrt.

Ein Anwohner, der die Schreie gehört hatte und den Vorfall beobachten konnte, hatte laut von seinem Balkon gerufen. Daraufhin floh der Täter in unbekannte Richtung.



Die 25-Jährige erlitt durch die Tat leichte Verletzungen und wurde für die Anzeigenaufnahme zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte.

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

