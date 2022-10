Vhs SüdOst bietet Tanzfitness-Kurs in ukrainischer Sprache

Von: Iris Janda

Eine Stunde lang abschalten und sich zur Musik bewegen – das bietet ein Tanzfitness-Kurs auf Ukrainisch. © panthermedia

Bewegung und Musik können therapeutische Wirkung entfalten. Die Vhs SüdOst bietet ab 10. Oktober einen Tanzfitness-Kurs in ukrainischer Sprache, der sich an Geflüchtete richtet. Das Angebot ist kostenfrei.

Die Vhs SüdOst bietet ab 10. Oktober ein eigenes Tanzfitness-Angebot in ukrainischer Sprache. An 15 Terminen immer montags von 9.30 bis 10.30 Uhr können sich die Kursteilnehmer bei der Kombination aus Bewegung und Musik körperlich betätigen. Und das alles kostenfrei, denn die Kurleiterin, selbst Geflüchtete, verzichtet auf ihr Honorar.



„Die Frau ist Teilnehmerin einer unserer Integrationskurse und hat schon in der Ukraine als Tanz- und Fitness­trainerin gearbeitet“, berichtet Elisabeth Stein, stellvertretende Leiterin der Vhs SüdOst. Zudem sei sie auf die Arbeit mit Kindern, die schwierige Erfahrungen gemacht haben, spezialisiert. Die Idee sei, künftig Beratungsstunden einzuführen, die ukrainische Mütter mit ihren Kindern besuchen können. Um mit diesen erste Kontakte zu knüpfen, entstand die Idee, den Tanzfitness-Kurs für Ukrainerinnen anzubieten.



Doch die Bedeutung des Angebots geht weit über das Kontakteknüpfen hinaus. „Es ist für die Frauen wichtig, dass ihnen neben den Schwierigkeiten, die sie hier mit Wohnungssuche, Schule und Integration haben, ein Ort geboten wird, an dem sie Kraft tanken können“, erklärt Stein. „Der Krieg es nicht vorbei und die Frauen sind durch die Nachrichten aus der Heimat permanent Traumatisierungen ausgesetzt“, so Stein weiter. Über Tanz, Musik und die Gemeinschaft können sie für sich selbst Energie sammeln. Der Kurs könne so auch eine Art Therapie sein.



Der Kurs finde auf ukrainischer Sprache statt, da viele der Ukrainerinnen zwar bei der Vhs Sprachkurse besuchten, aber noch nicht so sicher im Deutschen seien. „Aber es sind auch deutsche Teilnehmerinnen willkommen“, betont die stellvertretende Leiterin. So würde es etwa einige Deutsche geben, die gerne ukrainisch lernen möchten. Der Tanzfitness-Kurs biete da eine erste Möglichkeit zum Kennenlernen.



Wegen der Abstandsregeln, die die Vhs SüdOst trotz gelockerter gesetzlicher Vorgaben zur Sicherheit weiterhin einhält, bietet der Kurs Platz für zehn Teilnehmer. Er ist neben den zahlreichen Sprachkursen vorerst das einzige Angebot, das sich speziell an Geflüchtete richtet. „Langfristig sind wir als Vhs natürlich weiter offen für alle“, betont Stein. Wenn die Nachfrage groß sei, könne sie sich aber auch weitere Angebote dieser Art vorstellen.



Der Kurs findet von Montag, 10. Oktober, bis zum Montag, 6. Februar, an 15 Terminen immer von 9.30 bis 10.30 Uhr im Zentrum am Floriansanger 3 in Neubiberg statt. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter www.vhs-suedost.de unter der Kursnummer: 222-36805.

