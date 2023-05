Boid is O‘zapft: Vorbereitungen für Volksfest Haar

Jubiläumsfeier Haar

+ © oh Festwirt Robert Schmidt (links) hat mit Bürgermeister Andreas Bukowksi den Vertrag für das Haarer Volksfest unterzeichnet. © oh

Haar hat einen Festwirt für sein erstes eigenes Volksfest gefunden. Der Straubinger Gastronom Robert Schmidt organisiert die vier Tage.

Haar – Vom 22. bis 25. Juni gibt es in Haar auf der sogenannten „Zirkuswiese“ (B304 / Ecke Ludwig-van-Beethoven-Straße) alles, was ein zünftiges Volksfest ausmacht: ein großes Festzelt, Musikkapellen und Bands, Autoscooter, Kinder-Fahrgeschäfte, Süßigkeitenstände, einen Schießstand, eine Losbude und vieles mehr. All dies bringt der erfahrene Festzeltbetreiber Robert Schmidt mit nach Haar. Der im niederbayerischen Straubing beheimatete Gastronom hat bereits zahlreiche Volksfeste in ganz Bayern organisiert und als Festwirt verantwortet. Das Festzelt in Haar wird mit den Außenplätzen insgesamt rund 1400 Volksfestfans Platz bieten. Auch steht die Brauerei nun fest: In Haar wird vier Tage lang Bier von Wildbräu aus Grafing im Landkreis Ebersberg ausgeschenkt.

Los geht die Gaudi am Donnerstag, 22. Juni, ganz traditio­nell mit dem Anstich. Bürgermeister Andreas Bukowski hat um 17 Uhr die Ehre der ersten Maß. Anschließend startet die Festzelt-Party in die erste Runde. Am Freitag ist Senioren- und Familiennachmittag angesagt. Abends heizen, wie an allen Tagen, Bands den partyfreudigen Volksfestbesucherinnen und Volksfestbesuchern ein. Die Kapellen oder Bands spielen täglich bis 23 Uhr, von Donnerstag bis Samstag geht es mit Barbetrieb noch bis 1 Uhr weiter.



Tischreservierung ab Juni möglich

An jenem letzten Tag des Fests, Sonntag, 25. Juni, stehen die Haarer Vereine und Institutionen im Mittelpunkt. Um 10 Uhr gibt es einen ökumenischen Festgottesdienst in St. Konrad. Ab 12 Uhr setzt sich nach dem Gottesdienst der Festzug ins nahegelegene Festzelt auf der „Zirkuswiese“ in Bewegung. Von Nachmittag bis Abend spielen dort „Die Oberbayern“ auf.



Tischreservierungen für das Haarer Volksfest sind ab Mittwoch, 7. Juni, per E-Mail an info@schmidt-festzeltbetrieb.de möglich, eine Mindestabnahme ist nicht erforderlich. Der Festzeltbetreiber bittet, in der Reservierung den Betreff „Haarer Volksfest“ zu verwenden.