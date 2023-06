Katastrophale Zustände

Unter anderem die Außenfassade der Wachhütte der Wasserwacht im Unterhachinger Freibad sei in schlechtem Zustand, prangert die Wasserwacht an. © Wasserwacht/oh

Seit 20 Jahren bittet die Unterhachinger Wasserwacht bei der Gemeinde um Unterstützung. Aber Gehör fand sie bisher keines, weswegen bereits die ersten Ehrenamtlichen überlegen abzuwandern.

Unterhaching – Undichte Fenster und Türen, die Dämmung rieselt herab, die Decken in Ausbildungsraum und Umkleide senken sich bereits. Das in den 1920er-Jahren erbaute Wachhäuschen der Wasserwacht Unterhaching ist dringend sanierungsbedürftig, prangert Alexander Heigl, Ortsgruppenleiter der BRK Wasserwacht München Ortsgruppe Unterhaching an: „Mitglieder blicken Richtung Decke, bevor sie die Wachstation betreten, um sicher zu sein, dass ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt.“



Die Ausbildung des Nachwuchses, Schwimmkurse und Erste-Hilfe-Unterricht, dafür sei laut Heigl die Hütte einfach in zu schlechtem Zustand, vom Platzmangel ganz zu schweigen. Auch Verletzte können dort nicht behandelt werden, stattdessen gebe es Versorgung im Freien – oder im Erste-Hilfe Raum am anderen Ende des Bades. Sogar das Verbandsmaterial müsse von den Rettern selbst finanziert werden, bei jährlich rund 300 Notfällen im Schwimmbad, so Heigl.



„Zur 30-Jahrfeier wurde auf der Bühne vom damaligen Bürgermeister eine neue Wachstation versprochen, seitdem werden wir hingehalten“, beschwert sich Heigl. Man habe immer wieder den Dialog mit der Gemeinde gesucht, durch regelmäßige Abweisungen habe jedoch nach und nach die Frustration gewonnen, sodass die Ehrenamtler versuchten, lieber das Beste aus der Situation zu machen.



Auch Gemeinderat Emil Salzeder (NEO) ist sich des Problems bewusst: „Es ist nun mal so, dass die Wasserwacht seit 30 Jahren ignoriert und ausgenutzt wird. Der Zustand ist katastrophal“, entrüstet sich Salzeder, der in der jüngsten Sitzung forderte, das Thema dringend in Angriff zu nehmen. Es fehle von Seiten der Gemeinde gegenüber der Wasserwacht sowohl „finanziell wie an Wertschätzung“.



„Uns bringt es auf die Palme, dass sich manche Vereine und Musiklehreinrichtungen lieber auf die Maximierung ihrer Zuschüsse konzentrieren, während die Retter noch nach Dienstschluss unsere Kinder zusammenflicken. Gott sei Dank hat man ihnen zuvor das Schwimmen beigebracht“, so das Gemeinderatsmitglied.



Derzeit umfasst der Unterhachinger Ortsverband insgesamt rund 150 Mitglieder, davon etwa 20 Aktive, die regelmäßig ihren Dienst im Freibad verrichten, egal ob als Sanitäter, Rettungsschwimmer, Wasserretter, Wachleiter oder Arzt. Die Jugend umfasst etwa 30 Kinder im Alter zwischen acht und 16 Jahren, wovon sich zwischen 15 und 20 wöchentlich im Sommer im Training befinden. Im Winter sind es immerhin noch wöchentlich fünf bis zehn.



Salzeder habe bereits von Angeboten der Wasserwachts-



Vereine aus den Nachbargemeinden gehört, welche die frustrierten Ehrenamtlichen zu sich locken wollen – teilweise bereits mit Erfolg. Und das, obwohl die Unterhachinger Wasserwacht eigentlich „cool“ und mit Drohne und anderer Technik top ausgestattet sei. Das bedeute für die Gemeinde „Alarmstufe Rot“. Würden die Ehrenamtlichen tatsächlich abwandern, wäre in den Ferienstoßzeiten der Besucheransturm nur mit den Festangestellten kaum stemmbar: Daher müsse man nun der Wasserwacht wieder die Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdient, findet Salzeder.



Auch laut Stefan Lauszat, Referatsleiter der Gemeinde Unterhaching, besteht an der Wachhütte „unstreitiger Sanierungsbedarf“. Infolge der vielen bereits anstehenden Projekte wie etwa der Sanierung der Sprungtürme, des Verpflegungsbereichs und der Freibadtechnik wurde eine endgültige Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen für die Hütte jedoch vorerst nach hinten verschoben. „Allerdings wird die Hütte jährlich kontrolliert und ertüchtigt. Sicherheitsmängel liegen aus unserer Sicht nicht vor“, so Lauszat.



Bezüglich der medizinischen, teils selbst zu zahlenden Versorgung an der frischen Luft heißt es von Seiten der Gemeinde: „Für die medizinischen Notfälle wurde eine geeignete Räumlichkeit im Umkleidetrakt geschaffen.“ Das Material in jenem Sanitätsraum besorge die Gemeinde Unterhaching.



Salzeders Sicht, die Gemeinde würde die Wasserwacht ignorieren, könne die Gemeinde nicht teilen: „Wir würdigen ehrenamtliches Engagement sowohl finanziell durch Zuschüsse als auch ideell. Wir schätzen die Arbeit der Wasserwacht natürlich. Wir haben von unserer Seite stets versucht auf die Belange der Wasserwacht einzugehen. Es werden zum Beispiel Trainingszeiten außerhalb der Betriebszeit kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mitglieder der Wasserwacht erhalten auch kostenlose Saisonkarten.“



Gerade an besucherstarken Tagen helfe die Wasserwacht zwar stark aus, „allerdings würde auch ohne deren Unterstützung das Bad betrieben werden können, da wir über ausreichend hauptamtliches Personal an den Tagen verfügen“, so die Gemeinde zur Angst vor der Abwanderung. Auch Schwimmkurse im Rahmen des Schulschwimmens sowie Erste-Hilfe-Kurse durch andere ehrenamtliche Kräfte wie das Rote Kreuz oder die Feuerwehr seien weiterhin gewährleistet.