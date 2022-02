Wechsel bei der Leitung des Seniorentreffs Kaiserstiftung in Hohenbrunn

Von links: Dana Freidank, die neue Leiterin Inga Volk-Uhlmann und Bettina Hanekop im Garten der Kaiserstiftung in Riemerling. © Gemeinde Hohenbrunn

Nach einem Jahr interimsmäßiger Leitung der Kaiserstiftung in Riemerling verabschiedet sich Helene Nestler wieder in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Inga Volk-Uhlmann, bisher in der Geschäftsleitung des Rathauses tätig, freut sich auf die neue Aufgabe.

Der Seniorentreff Kaiserstiftung in Riemerling hat eine neue Leiterin. Inga Volk-Uhlmann, die seit 2017 im Rathaus in der Geschäftsleitung tätig ist, hat zum Jahreswechsel die Stelle übernommen. Helene Nestler, die das Haus bereits von 2013 bis 2017 leitete, erfüllte die Position das vergangene Jahr interimsmäßig. Nachdem die Gemeinde die Trägerschaft von der AWO übernommen hatte, sollte die erfahrene Nestler für einen gelungenen Übergang sorgen. Außerdem ging es darum, den Betrieb trotz der Corona-Bestimmungen zu erhalten und die Gäste wieder ins Haus zu holen.



Das ist Nestler gelungen. „Die Kaiserstiftung ist wieder gut besucht, soweit sie unter den Auflagen besucht werden darf“, erklärt die Ottobrunnerin. Damit war ihre Aufgabe getan. „Das war ein ganz wunderbares Jahr für mich. Aber ich bin nun 66, da nicht mehr alles so leicht von der Hand.“ Daher sei sie mit dem Wunsch an die Gemeinde herangetreten, die Leitung wieder abzugeben.



Ihre Nachfolgerin Inga Volk-Uhlmann ist in der Kaiserstiftung und bei den Senioren im Ort keine Unbekannte. Die gelernte Diplomkauffrau war in der Verwaltung für die Organisation von Veranstaltungen vom Dorffest über Bürgerversammlungen bis zu Seniorenausflügen zuständig. Auch durch die Vereinsarbeit stand sie in Kontakt zu den älteren Mitbürgern. „Wir hatten öfter Veranstaltungen in der Kaiserstiftung. Ich hab mich hier schon immer so richtig wohl gefühlt“, schwärmt die 43-Jährige.

Ebenso voll des Lobes und der Dankbarkeit ist sie für die offene und engagierte Einarbeitung durch Helene Nestler in den ersten drei Januarwochen. „Man geht natürlich leichter bei so einer Nachfolgerin, sagt Nestler wiederum. Und auch Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair freut sich über die neue Leiterin: „Frau Volk-Uhlmann bringt genau das richtige Maß an Empathie und Temperament mit, um für die Stiftung eine Bereicherung zu sein.“



Wie wird es nun weitergehen in der Kaiserstiftung? Gibt es neue Projekte und Aktionen? „Ich habe natürlich ganz viele Ideen“, verrät Volk-Uhlmann. Ihr oberstes Anliegen sei es aber, den bestehenden Betrieb trotz der zahlreichen Einschränkungen am Laufen zu halten. Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei von dem altbewährten Team aus Dana Freidank und Bettina Hanekop. „Mein Herzenswunsch ist, dass wir die Kaiserstiftung bald wieder so öffnen können, wie es früher einmal war“, erklärt Volk-Uhlmann.



Trotz der Rückkehr in den Ruhestand wird Helene Nestler dem Seniorentreff weiter erhalten bleiben – sei es bei den Kaisermusikanten, bei denen sie wieder Akkordeon spielen möchte, oder als Vertretungskraft in Urlaubs- oder Krankheitszeiten. Und immer dienstags steht Nestler ohnehin vor der Tür, denn da heißt es einkochen für die Mamma-



lade. In diesem Jahr feierte das ehrenamtliche Projekt fünfjähriges Jubiläum. Seit Vereinsgründung haben die mittlerweile 32 ehrenamtlichen Einköcherinnen knapp 9000 Kilogramm gerettetes Obst zu 66.500 Gläsern Marmelade verarbeitet. Dadurch konnten bisher rund 134.000 Euro Erlös an das Frauenobdach Karla 51 gespendet werden.



Für Nestler ist ihr Ehrenamt bei der Mammalade vom Arbeitsaufwand wie ein Teilzeitjob, dem sie nun wieder ihre volle Aufmerksamkeit widmen kann. 400 bis 600 Gläsern produzieren die Ehrenamtlichen dort pro Woche. Damit sei das Maximum erreicht. „Der Spaß soll weiter im Vordergrund stehen. Bei uns wird immer viel gelacht“, betont die 66-Jährige. Nestler ist ihrer Nachfolgerin sehr dankbar, dass das Mammalade-Team weiterhin in der Kaiserstiftung einkochen darf. Ihr Traum ist dennoch ein anderer: „Schön wäre es, wenn wir irgendwann einmal eigene Räume haben.“ Und vielleicht wird aus diesem Traum bis zum nächsten Jubiläum in fünf Jahren Wirklichkeit.

