Dachstuhlbrand in Gräfelfing - Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Von: Kevin Wenger

Teilen

In Gräfelfing brach ein Feuer in einem Dachstuhl aus. Die betroffenen Wohnungen sind nun nicht bewohnbar. © Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing

Ein Dachstuhl in Gräfelfing geriet in Brand, weshalb eine Person auf einem Balkon in Gefahr war. Die Feuerwehr konnte die Person retten und den Brand löschen.

Am Sonntagabend, 07. August, gegen 18:50 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen brennenden Dachstuhl in Gräfelfing informiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch die Feuerwehr Planegg zu Hilfe gerufen. Beim Eintreffen der Löschkräfte befand sich eine Person auf einem Balkon im vierten Stock.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Dachstuhlbrand in Gräfelfing: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Kurz bevor die Person über die Drehleiter gerettet werden konnte, wurde sie bewusstlos. weshalb die Feuerwehrmänner sie nur erschwert bergen konnten. Kurz danach stand auch der Balkon in Flammen. Über das Treppenhaus gelang der Löschtrupp in die Wohnung, die bereits wegen der durchgebrannten Wohnungstür offenstand. Sie löschten das Feuer in der Wohnung. Parallel wurde das Dach abgelöscht und umliegende Wohnungen auf Personen untersucht.

Die Wohnung ist trotz des Einsatzes der Feuerwehr unbewohnbar. Umliegende Einheiten konnten vor den Flammen geschützt werden. Der Einsatz dauerte knapp viereinhalb Stunden an. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing/Polizei München/kw

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.