Kraillings Bürgermeister öffnet Antennenfeld für Naturschützer - wie sie den Wald beurteilen

+ © rea Der Bannwald im Antennenfeld Krailling wird seit Jahren von der Forstverwaltung des Bundes bewirtschaftet. © rea

Am 8. Oktober stimmen die Kraillinger ab, ob ihr Antennenfeld Gewerbegebiet und Öko-Wald werden soll. Jetzt öffnete die Gemeinde das Gelände für Naturschützer - deren überraschendes Ergebnis...

Krailling - In gut zwei Monate werden die Kraillinger eine mehrere weitreichende Entscheidungen treffen: Die Gemeinde hat für den 8. Oktober - neben der Landtags- und Bezirkswahl - ein Ratsbegehren angesetzt. Dabei sollen die Bürger ihre Meinung zu einer Umwandlung des sogenannten Antennenfelds in ein Gewerbegebiet und einen Ökokonto-Wald kundtun.

Sieben Hektar für Gewerbe, 15 Hektar für Ökokonto

Um die Einnahme-Situation der Kommune zu verbessern, hat Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) vorgesehen, sieben Hektar des 22 Hektar großen Areals zur Erweiterung der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) zu nutzen. Der Rest könnte zu einem hochwertigen Ökokonto-Wald umgestaltet werden.

Bevor die Gemeinde aber dafür Planungen anstößt, sollen die Kraillinger die Idee befürworten oder ablehnen. So will die Kommune vermeiden, umsonst Kosten für Gutachten und Ähnliches auszugeben.

Nach Bürgerversammlung: Naturschützer dürfen Bannwald begutachten

In der Bürgerversammlung Mitte Juli waren die Pläne bereits heiß diskutiert worden. Unter anderem forderten Vertreter des örtlichen Bund Naturschutz, dass Bürger und Experten sich vorab ein Bild des Bannwaldes machen dürfen. Ein entsprechender Antrag von Silvia Roelcke wurde zwar mehrheitlich abgelehnt. Für Naturschützer, Presse- und Gemeindevertreter öffnete Haux das eigentlich verpachtete und eingezäunte Waldgelände nun dennoch erstmals.

Vor Ort war dabei auch Forst-Revierleiter Christoph Jäger, der über die Historie des Areals informierte. „In den 50er-Jahren kam der Bundesnachrichtendienst (BND) hierher, um eine Abhörstation mit acht Antennen einzurichten.“ Außerdem wurden mehrere Hütten errichtet, die bis heute stehen. „Einige Gebäude sind aber einsturzgefährdet“, betonte Haux.

Antennenfeld: Entwicklung von einer Abhörstation zum Wildgehege

Nachdem der BND das Gelände verlassen habe, betreut es die Forstverwaltung des Bundes. Die Bereiche um die alten Antennen habe man etwa aufgeforstet, erklärte Jäger. Als Wildgehege mit Damm- und Muffelwild gelte das Waldstück seit etwa 20 Jahren.

„Seit zehn Jahren räumt das Eschentriebsterben zahlreiche Bäume ab“, erklärte der Revierleiter den Besuchern. Die waren vom Ökosystem des Waldes dennoch positiv überrascht.

Umweltschützer überrascht von Qualität und Vielfalt des Walds

„Es gibt mindestens zwölf verschiedene Baumarten, darunter nur wenige Nadelhölzer“, betonte Hans-Jürgen Gulder, Mitglied des Bund Naturschutz in der Nachbargemeinde Germering und ehemaliger Förster. „Bei einem Ökokonto wird ein minderwertiger Wald aufgewertet. Dieser hier ist aber in einem guten Zustand und zukunftsfähig.“ Ein Ökokonto prüfen zu lassen - egal ob vor oder nach dem Votum der Kraillinger am 8. Oktober - sei „rausgeschmissenes Geld“.

„Antennenfeld ist Paradebeispiel eines gesunden Waldes“

Simon Tangerding von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Bayern sah im Antennenfeld sogar ein „Paradebeispiel“ eines gesunden Waldes. Er reagiert perfekt auf Schadereignisse wie das Eschentriebsterben und verjüngt sich selbst.“

+ Im westlichen Teil des Antennenfelds ist die Vielzahl an Bäumen geringer als im östlichen. © rea

Angesichts dieser Einschätzungen kritisierten Vertreter des örtlichen Bund Naturschutz die Kommunikation des Bürgermeisters. „In der Bürgerversammlung haben Sie gesagt, es handele sich um einen verbrannten Wald. Das ist eine Desinformation“, monierte die Ortsvorsitzende Silvia Roelcke.

Haux kündigt Infomarkt und Bürger-Besichtigung an

Wenn ein Ökokonto-Wald gar keine Chance auf Umsetzung habe, führe das Ratsbegehren - das neben der Umwandlung zum Gewerbegebiet auch die Aufwertung des Bannwaldes anspricht - in die Irre. Die Bürger müssten sich daher selbst vor Ort ein Bild der Lage machen, argumentierte Roelcke.

Man wolle „nichts unter den Teppich kehren“, beteuerte Rathauschef Haux. Er kündigte an, dass vor der Wahl am 8. Oktober auch Bürger die Möglichkeit bekämen, den Bannwald zu besichtigen. Es werde zwei Informationsmärkte am Kraillinger Paulhan-Platz geben, bei denen eine begrenzte Anzahl von Personen per Bus-Transfer zum Antennenfeld gebracht werde.

KIM-Vorstand: „Firmen brauchen die Flächen dringend“

Dass neben dem Naturschutz noch andere Interessen eine Rolle spielen, verdeutlichte Gunter Kadegge. Das Vorstandsmitglied der KIM-Unternehmer erklärte: „Wir haben acht kleine und mittelständische Firmen, die mehr Flächen brauchen und sonst wegziehen müssen“.

+ In Krailling ist man sich nicht einig, ob die KIM erweitert werden soll. © Romy Ebert-Adeikis

Nachdem das Antennenfeld direkt an das aktuelle Gewerbegebiet angrenze, sei eine Erweiterung dort eine gute Option. „Man muss ja nicht so weit in den Wald reinbauen. Wir wollen einen Kompromiss finden“, sagte Kadegge.

Erschließung der KIM-Erweiterung über die Lise-Meitner-Straße

Auch Bürgermeister Haux betont die „praktikable“ Lage des Areals. Über die bereits bestehende Lise-Meitner-Straße ließe sich eine Gewerbegebiet-Erweiterung direkt erschließen. Bereits 2005, als die Gemeinde das Antennenfeld von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben hat, sei der mögliche Ausbau der Innovationsmeile ein Thema gewesen.

Adrienne Akontz, langjährige Gemeinderätin für die Grünen in Krailling, widersprach dem Rathauschef: „Im Gemeinderat wurde der Wald eher als Ausgleichsfläche diskutiert.“

Massiver Gegenwind aus Germering

Gegenwind dürfte Krailling auch aus der Nachbargemeinde Germering bekommen. Aus dieser waren ebenfalls mehrere Umweltschützer vor Ort - wie Annette Kotzuk. „Unsere Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat bereits E-Mails an alle Fraktionen im Stadtrat geschickt“, berichtete sie gegenüber Hallo.

Zudem gebe es die Idee, Unterschriften gegen einen Ausbau des Gewerbegebiets KIM zu sammeln. Nicht nur aus Naturschutzgründen: „Bereits jetzt kommt jeder Verkehr dorthin durch Germering.“ Krailling mache sich die potenzielle Erweiterung zu leicht, fand Kotzuk. „Für die Gemeinde ist das Gewerbegebiet weit weg. Aus den Augen, aus dem Sinn.“