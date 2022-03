FBK-Fraktion fordert Raum für Vereine und Gruppen in Krailling – etwa in der ehemaligen Sparkasse

Von: Romy Ebert-Adeikis

Könnte die alte Sparkasse als Treffpunkt für Vereine und Gruppierungen in Krailling infrage kommen? © Romy Ebert-Adeikis

Die Kraillinger wollen einen Bürgersaal, um Versammlungen und Treffen abzuhalten. Die Bürger schlagen die alte Sparkasse vor, doch der Bürgermeister sieht darin nicht die Lösung...

KRAILLING „Platz ist in der kleinsten Hütte“, besagt ein Sprichwort. Doch nach Ansicht der Freien Bürgergemeinschaft Krailling (FBK) gibt es in ihrer Gemeinde für Gruppierungen und Vereine zu wenig davon. Sie hat einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, einen Bürgersaal für Krailling einzurichten.

„In der Kraillinger Brauerei dürfen sich keine politischen Parteien mehr treffen, das Betreute Wohnen an der Margaretenstraße dürfen nur soziale Gruppen nutzen und im Alten Wirt wird eine Verzehrpauschale verlangt, die je nach Anzahl der Personen sehr hoch ist“, sagt FBK-Fraktionssprecherin Dietlind Freyer-Zacherl (kl. Foto).

Dietlind Freyer-Zacherl © Romy Ebert-Adeikis

Treffpunkt für Kraillinger Vereine: Nicht viele Räume bieten sich als Bürgersaal an

Im „Bürgerhaus Hubertus“ am Ortsrand ist heutzutage ein Kindergarten untergebracht, um die in der Gemeinde notwendigen Betreuungsplätze anbieten zu können. „Die nutzen auch die Küche und anderen Räume mit. Sollte sich dort jemand treffen wollen, müsste alles desinfiziert werden“, erklärt Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux (FDP), warum das Haus derzeit nicht zur Verfügung steht.

Für Treffen ist die FBK deswegen nach Stockdorf ausgewichen. „Ein Armutszeugnis“, findet Freyer-Zacherl. Zumal ihr aktueller Versammlungsort – der „Treffpunkt“ in Stockdorf – gerade auf unbestimmte Zeit geschlossen ist. „Es ist nicht sicher, dass der Treffpunkt bestehen bleibt“, macht sich Freyer-Zacherl Sorgen.

Sie findet: „Wenn wir in Krailling schon kein Bürgerhaus bekommen, sollte es im Ort wenigstens einen Raum geben, den man als Gruppe für Treffen, Veranstaltungen oder Vorträge nutzen kann.“

Bürgersaal für Krailling: Alte Sparkasse für den Bürgermeister nicht als Lösung geeignet

Für den Bürgersaal hat ihre Fraktion etwa die ehemalige Sparkasse an der Luitpoldstraße ins Auge gefasst. „Ganz gleich, was damit passiert, wir könnten rechtzeitig einen Raum reservieren oder mitnutzen“, heißt es im Antrag an den Gemeinderat.

Bürgermeister Haux sieht das skeptisch: „Die Gemeinde hat sicher nicht das Geld, dort etwas zu kaufen.“ Auch zum Mieten eigne sich die alte Bankfiliale dem Rathauschef zufolge nicht, allein von der Raumstruktur. „Es gibt perspektivisch vielleicht Möglichkeiten für einen Bürgerraum, aber nicht in diesem Gebäude“, betont Haux. Vorstellbar wäre für ihn eher, den Wunsch mit der Grundschul-Sanierung zu verbinden.

Der Bauausschuss Krailling befasste sich mit dem Antrag am Dienstagabend. Ein Ergebnis stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus.

