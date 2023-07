Weniger Fahrten, weil Personal fehlt ‒ Problem für Schüler

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Um 7.27 Uhr sollte hier der Bus 258 fahren. Seit Mitte Juli fällt die Fahrt wegen Personalmangel aber aus – zum Ärger von Stefan Röde. © Romy Ebert-Adeikis

Wegen Personalmangel können im Würmtal viele planmäßige Busfahrten nicht stattfinden. Doch nicht nur die Busse, sondern auch Infos dazu bleiben aus...

Würmtal ‒ Personalmangel kennen Verkehrsbetriebe schon seit Jahren. Seit Mitte Juli – und voraussichtlich bis zum Ende der bevorstehenden Sommerferien – trifft es auch das Würmtal massiv. Sowohl die Buslinien 258, 266, 267 als auch der 268er können wegen Fahrermangel nicht regulär bedient werden.

Konkret bedeutet das etwa: Die vor allem von Schulkindern genutzte Fahrt des 258ers von der Heitmeiersiedlung zum Schulcampus um halb 8 entfällt. „Der Bus ist immer gesteckt voll“, sagt der Gräfelfinger Stefan Röde, der seine Kinder deswegen gerade mit dem Auto zur Schule fahren muss. „Ich verstehe nicht, warum gerade diese Fahrt gestrichen wurde.“



Busfahrten entfallen im Würmtal: „Keiner fühlt sich zuständig“

Das Problem laut Röde: Keiner scheint sich für die Ausfälle richtig zuständig zu fühlen. Bereits am 11. Juli seien seine Kinder erstmals von der Haltestelle zurückgekommen, weil der 258er Bus nicht kam. Nachdem er auch in den nächsten Tagen ausfiel, rief der Vater dann beim zuständigen Unternehmen Watzinger an. „Das hat mich an den MVV verwiesen.“ Der habe auf Rödes Anfrage zwar nicht geantwortet, aber immerhin auf seine Internetseite gestellt, dass die Linie bis Freitag, 14. Juli, nur im 40-Minuten-Takt verkehrt.



Auch laut Plan sollte der Bus fahren. Infos, dass die Fahrt entfällt, bleiben aus. © Romy Ebert-Adeikis

Allerdings: Auch in der Woche danach fällt der Bus von Rödes Kindern aus. „Wieder ohne Information – weder an der Haltestelle noch auf der Website.“ Das bestätigen gegenüber Hallo weitere Nutzer der Linie: „Ich habe täglich nachgesehen, aber es stand nichts in der MVV-App oder im Netz“, sagt etwa Nadja Hackert.



„Nicht vertrauenswürdig“ sei der Umgang mit den Betroffenen, findet Röde. Deswegen fürchtet er: „Vielleicht heißt es dann im September, dass sich die Taktausdünnung bewährt hat und die Fahrt wird ganz gestrichen.“



Busfahrten entfallen im Würmtal: Das sagen MVV und das Busunternehmen

Dem widerspricht das Busunternehmen Watzinger vehement. „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Lage bis Mitte September deutlich entspannen wird“, teilt Geschäftsführer Armin Amann auf Hallo-Anfrage mit. Es würden Maßnahmen ergriffen, „um das fehlende Fahrpersonal zu rekrutieren und so den Fahrbetrieb wieder regulär aufnehmen zu können“. Man bitte bis dahin um das Verständnis der Fahrgäste.



Der MVV ist weniger optimistisch. Stand jetzt sei eine Vorhersage zur Situation nach den Sommerferien „nicht möglich“, sagt Sprecherin Sonja Schneider. Immerhin verspricht sie, dass die gestrichenen Zeiten nochmal betrachtet werden, „sollten weitere Fahrtausfälle im September notwendig sein“. Bisher – kurz vor den Ferien – sei der Nutzen einer Fahrplananpassung geringer eingeschätzt worden als der Aufwand, so Schneider.



Den Vorwurf der fehlenden Kommunikation weist der MVV aber zurück: Man habe die Ausfälle immer auf der Internetseite und den betroffenen Gemeinden gemeldet. Auch die aktuelle Taktreduzierung sei in der Fahrplanauskunft eingepflegt. Einzig: „Fahrgastinformationen an den wichtigsten Haltestellen werden nur nach verfügbaren Kapazitäten angebracht.“

Änderungen Noch bis voraussichtlich Montag, 11. September, gelten folgende Abweichungen: Die Linie 258 verkehrt nur im 40-Minuten-Takt. Bei der Linie 266 entfällt eine Fahrt pro Stunde (Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr sowie 15 bis 21 Uhr). Bei der Linie 267 entfällt jede vierte Fahrt (Montag bis Freitag von 5 bis 19.30 Uhr). Die Linie 268 verkehrt im 20-/40-Minuten-Takt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.