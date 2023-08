Bebauung am Würm-Ufer in Stockdorf: Berliner Architektenbüro überzeugt mit Entwurf

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

So könnte das Stockdorfer Würm-Ufer nach Vorstellung des Berliner Architektenbüros MLA+ in Zukunft aussehen. © MLA + / Atelier Tata, David Wegner

Wie könnte das Stockdorfer Würm-Ufer in Zukunft aussehen? Das hat ein Wettbewerb untersucht, dessen Ergebnis jetzt vorgestellt wurde. Was der Siegerentwurf vorsieht, wie es jetzt weitergeht

Der städtebauliche Wettbewerb für die geplante Bebauung am Würm-Ufer in Stockdorf ist beendet. Der daraus hervorgegangene Siegerentwurf wurde nun im Gautinger Rathaus von Vertretern der Gemeinde, dem Preisgericht und den privaten Eigentümern des Areals in der Ortsmitte - der Firma Santini - vorgestellt.

Berliner Büros sind Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs für Stockdorf

Sieger des Wettbewerbs unter dem Motto „Stockdorf – Neues Leben an der Würm“ ist das Berliner Architekturbüro MLA+ und die Landschaftsarchitekten von „Grieger Harzer Dvorak“, ebenfalls aus Berlin.

Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU) und Andreas Hitzler als Vertreter der Eigentümerfirma Santini freuten sich über die Entscheidung der Jury. Beide Büros hätten den Wunsch nach mehr Lebensqualität an der Würm, die Integration eines so dringend benötigten Kindergartens, den Fortbestand von Gewerbe an diesem Standort, einer Gastronomie und bezahlbarem Wohnraum am besten umgesetzt.

Konkret heißt es im Abschlussbericht des Preisgerichts: „Durch das städtebauliche Gesamtkonzept entsteht im Zusammenspiel mit den Freiräumen ein attraktives, gemischtes Quartier, innerhalb dessen sehr überzeugend die unterschiedlichen Nutzungen angeordnet sind.“

Zentraler Platz mit Gastronomie und Kita

Unter anderem ist vorgesehen, dass sich das Quartier zum Baierplatz hin öffnet und über eine grüne Gasse zu einem zentralen Platz mit Gastronomieangebot führt. „In den Erdgeschosszonen um diesen zentralen Ort sind weitere belebende Nutzungen gut vorstellbar“, urteilte die Jury. Auch eine Kita ist in dem Konzept vorgesehen. Längere Baukörper entlang der Gautinger Straße sollen den Freibereich der Kinderbetreuungsstätte und den zentralen Platz vorm Straßenlärm möglichst abschirmen.

Den zweiten Platz belegte das Konzept von drei ebenfalls Berliner Büros: Kartenbeck und Lang Architekten, Kopperroth Architektur und Stadtumbau sowie Holzwarth Landschaftsarchitektur. Eine besondere Anerkennung erhielten die Münchner Planer von Lehmann Tabillion & Castorph sowie Beer Bembé Dellinger Architekten.

Bürgermeisterin Kössinger kündigt Diskussion mit Bürgern für Oktober an

Ab sofort können die insgesamt neun eingereichten Entwürfe im ersten Obergeschoss des Gautinger Rathausfoyers besichtigt werden. Zudem ist die Dokumentation des Preisgerichts auch auf der Internetseite der Gemeinde zu finden.

Im Oktober soll es dann laut Bürgermeisterin eine große öffentliche Veranstaltung mit Diskussion zum geplanten Projekt geben. „Wir wollen das so transparent wie möglich machen und mit den Bürgern diskutieren“, versprach Andreas Hitzler.

800 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt

Gegen die Bebauung hatte sich in Stockdorf zuletzt massiver Widerstand gebildet. Eine Gruppe von Bürgern um die Stockdorferin Hannelore Krumbholz hatte der Gautinger Bürgermeisterin einen Tag vor der Sitzung des Preisgerichts gut 800 Unterschriften gegen das Vorhaben übergeben.

Einige der Kritiker haben den Siegerentwurf bereits in Augenschein genommen. „Wir sind alle entsetzt über die kolossalen Bebauungsvorschläge, unsere kleine grüne West-Aue mit zwei großen Häuserkomplexen“, teilte Krumbholz gegenüber Hallo mit.

po/rea