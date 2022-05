Wie vor Corona: Fahrrad-Diebe schlagen vermehrt an S-Bahnhöfen im Würmtal zu ‒ Was die Polizei rät

Von: Romy Ebert-Adeikis

Gerade an den S-Bahnhöfen im Würmtal haben Fahrraddiebe oftmals leichtes Spiel. © Romy Ebert-Adeikis

Vor allem an S-Bahnhöfen im Würmtal schlagen die Fahrrad-Diebe zu. Der Unterschied zur Vor-Corona-Zeit, was die Polizei unternimmt und auf was Radler achten sollten.

Radlfahrer im Würmtal sollten gerade besonders gut auf ihr Gefährt achten. „Jahreszeit-bedingt ist derzeit Hochsaison für Fahrrad-Diebe“, sagt Benedikt Dobmeier, stellvertretender Leiter der Polizei in Planegg. Knapp über 30 Fälle hat es heuer bereits im Einzugsgebiet der PI46 gegeben. „Das ist keine extreme Spitze, aber wir haben das Niveau wie in der Vor-Corona-Zeit erreicht.“

Wie in der Vor-Corona-Zeit: Hochkonjunktur bei Fahrrad-Dieben im Würmtal ‒ Vorsicht an S-Bahnhöfen!

Einen Unterschied gebe es aber: „Viele Räder sind hochpreisiger als vor der Pandemie, weil der Trend in Richtung E-Bike geht“, erklärt Dobmeier. So sind allein seit Ostern mehrere Fahrräder in Gräfelfing und Martinsried mit einem Gesamtwert von fast 5000 Euro entwendet worden.



Vor allem die S-Bahnhöfe seien ein Brennpunkt: Dort gebe es schlicht besonders viele Stellplätze, und wer mit der S-Bahn weiterfährt, lasse seinen Drahtesel oft den ganzen Tag stehen. „Weil viel Trubel ist, fällt vielen ein Fahrraddieb auch nicht auf“, sagt Dobmeier. Polizeistreifen aus Planegg würden darum derzeit an den S-Bahnhöfen verstärkt Präsenz zeigen.

Dazu hat Dobmeier noch einen Tipp: „Am besten das Fahrrad an einem festen Gegenstand anschließen“. Zwar könnten Profis auch Schlösser knacken. „Das ist aber deutlich schwieriger als nachts ein gesperrtes Fahrrad einfach nur wegzutragen.“

