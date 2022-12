Am 3. Dezember sperrt Supermarkt an Gautings Hauptplatz zu – „eine Katastrophe für Ältere“, findet der Seniorenbeirat

Von: Romy Ebert-Adeikis

Weil die Kunden stärker ausblieben als gedacht, schließt Edeka seinen Expressmarkt am Gautinger Hauptplatz bereits Anfang Dezember. © Romy Ebert-Adeikis

Der Edeka am Gautinger Bahnhof muss schließen. Besonders Senioren stellt das vor echte Probleme, weshalb nun eine Lösung für Ältere entwickelt wurde:

GAUTING Schon seit Monaten geht das Gerücht um, dass der Edeka am Gautinger Hauptplatz schließen wird. Jetzt ist es gewiss: Das Geschäft öffnet zum letzten Mal am Samstag, 3. Dezember, wie Edeka Südbayern auf Hallo-Anfrage bestätigte. Damit ist nun eingetreten, was viele mit der Eröffnung des Wohn- und Geschäftskomplexes „Karls“ am Gautinger Bahnhof vor einem Jahr – indem ebenfalls ein Edeka untergebracht ist – befürchtet hatten.

„Unser Bestreben war es, beide Märkte in Gauting parallel erfolgreich zu führen“, teilt Sprecher Christian Strauß auf Anfrage mit. Die Frequenz und die Nachfrage in der Filiale am Hauptplatz hätten sich aber noch stärker als erwartet zum neuen Markt verlagert, „sodass dieser Schritt – auch zu unserem Bedauern – betriebswirtschaftlich nun notwendig wird“, sagt Strauß.



Edeka am Gautinger Hauptplatz schließt: Fahrservice für Senioren wird eingerichtet

„Für die Älteren, die im Grubmühlerfeld und der Umgebung wohnen und nicht gerade einen dicken Geldbeutel haben , ist das eine Katastrophe“, sagt Klaus Wagner, Vorsitzender des Gautinger Seniorenbeirats. Einige hätten ihn bereits auf die drohende Schließung angesprochen. In der Grubmühlerfeldstraße befindet sich unter anderem eine Seniorenresidenz des BRK. „Für die Bewohner dort ist der Lidl, der nochmal 500 Meter entfernt ist, einfach zu weit“, sagt Wagner. Und kleinere Geschäfte rund um den Hauptplatz – etwa eine Metzgerei, ein Obstgeschäft oder ein Bio-Markt – „können sich nicht alle leisten“.



Umso glücklicher ist Wagner, dass auch auf sein Bestreben hin die örtliche Nachbarschaftshilfe seit Kurzem einen Fahrservice anbietet. „Immerhin ein kleiner Beitrag, um die Mobilität der Älteren zu verbessern.“

Beste Lösung aus Sicht des Seniorenbeirats-Vorsitzenden: ein neuer Supermarkt in den Edeka-Räumen. Ein wenig Hoffnung gibt es dafür in der Tat.



Auf Hallo-Anfrage teilt Rewe-Sprecherin Kirsten Graf mit: „Generell haben wir Interesse daran, einen Rewe-Markt in Gauting anzusiedeln. Wir sind dazu in Gesprächen.“ Detaillierter könne man sich dazu aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern.

Fahrservice für Senioren Die Nachbarschaftshilfe „Gauting hilft“ bietet ab sofort einen kostenlosen Fahrservice an – etwa zum Arzt oder Einkaufen. Interessierte sollten sich dafür circa acht Tage vorher unter Telefon 08151/ 26 02 90 20 (täglich von 14 bis 17 Uhr erreichbar) melden und Wohnadresse, Ziel, Datum und Uhrzeit, voraussichtliche Rückfahrzeit, sowie Telefonnummer angeben. Bei Verfügbarkeit meldet sich ein ehrenamtlicher Fahrer, um den Termin zu besprechen. Auch Rollstuhlfahrten sind möglich, solange keine zweite Hilfsperson nötig ist.

