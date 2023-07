Gautinger Jugendlicher fährt 55-Jährige mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg an

Von: Kevin Wenger

Ein 14-Jähriger auf seinem Fahrrad hat auf dem Schulweg eine 55-Jährige auf dem Gehweg angefahren. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 14-Jähriger fuhr auf einem Gehweg mit seinem Mountainbike entlang, als plötzlich eine Frau auf den Bürgersteig trat. Der Junge fuhr die Dame dabei um.

Gauting ‒ Am Montag, 24. Juli, gegen 13 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg in der Bahnhofsstraße. Gefolgt von zwei Freunden fuhr er verbotswidrig in Richtung Hauptplatz.

Jugendlicher fährt Fußgängerin um: Frau durch Wucht des Aufpralls zu Boden geworfen

Nach dem Jugendzentrum und der Einfahrt zum großen Parkplatz beim „Den Bosco“ verließ parallel dazu eine 55-jährige Dame ein Bekleidungsgeschäft zu Fuß und wollte auf den Gehweg laufen. Unvermittelt rauschte der Jugendliche von rechts - und somit aus der falschen Fahrtrichtung - an und fuhr die 55-Jährige um.

Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Frau zu Boden. Sie klagte nach dem Zusammenstoß über Kopf- und Nackenschmerzen, weshalb sie in ein naheliegendes Krankenhaus zur Untersuchung gefahren wurde.

Gegen den Schüler wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Seine beiden Begleiter mussten lediglich ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro wegen des verbotswidrigen Befahrens des Gehsteiges bezahlen.

