Handy alarmiert Stallbesitzerin über Einbruch ‒ Mutmaßlicher Pferdeschänder in Gauting gefasst

Von: Kevin Wenger

Die Gautinger Polizei hat einen mutmaßlichen Pferdeschänder gefasst. Der 49-jährige hatte sich, vermutlich durch frühes Eingreifen der Stallbesitzerin, nicht an einem der Tiere vergreifen können. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gauting ‒ Am Abend des Montags, 6. März, wurde eine 43-jährige Stallbesitzerin über ihr Handy alarmiert. Die Überwachungskameras des Pferdehofes nahe Unterbrunn schlugen Alarm, weil sich eine unbekannte Person Zutritt zum Gelände verschaffen hatte.

Die 43-Jährige beobachtete den unbekannten Eindringling über ihr Handy, wie er mehrere Gitter und Absperrungen durchquerte und sich den Tieren näherte. Die Besitzerin begab sich mit ihrem Freund augenblicklich zur Anlage und informierte die Gautinger Polizei.

Polizei fasst mutmaßlichen Pferdeschänder: Zusammenhang zwischen weiteren Vorfällen möglich

Dort angekommen konnten die Besitzerin und ihr Freund den Einbrecher nicht mehr antreffen. Lediglich sein Auto war noch in der Nähe abgestellt. Sie inspizierten die Pferde und konnten so feststellen, dass der Verdächtige sich nicht an ihnen vergriffen hatte. Die Polizei vermutet, dass das frühe Eingreifen der 43-Jährigen hier Schlimmeres verhindert hatte.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten den mutmaßlichen Pferdeschänder bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellen und festnehmen. Aufgrund eines Falls von Pferdemisshandlung im benachbarten Gebiet wurde der Verdächtige 49-Jährige mit zur Polizeistation genommen und seine Personalien aufgenommen. Auch eine DNA-Probe wurde genommen.

Der Verdächtige muss sich wegen Hausfriedensbruch verantworten. Die Polizei ermittelt, ob der 49-Jährige auch für weitere festgestellte Taten von Pferdemissbrauch in Frage kommt.

