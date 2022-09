Verkauf besiegelt: Krapfberg-Villa in Gauting geht an Brüderpaar

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die Villa am Krapfberg in Gauting stand über Jahre leer und verfiel zusehends. © rea

Über einen Verkauf der gemeindlichen Villa am Gautinger Krapfberg war lange gestritten worden. Nun ist der Deal besiegelt. Zum Zuge kommt ein bekanntes Brüderpaar

Gauting - Die Villa am Gautinger Krapfberg wechselt den Besitzer. Das hat die Gemeinde nun bekanntgegeben. Demnach bekommt sie für das marode Gebäude im Ortskern 1,85 Millionen Euro.

Krapfberg-Villa Gauting: Gemeinde verkauft an Brüderpaar

Den Zuschlag erhalten hat eine Grundstücksgemeinschaft zweier Brüder: Christian und Peter Schuster. Als Immobilienkaufmann und Bauingenieur haben beide schon Erfahrung mit der Instandsetzung von Altbauten - zum Beispiel bei der Villa Hacker in Krailling, die Villa Hildach in Pasing oder der Ziegler Villa in Dachau.

„In enger Absprache mit der Gemeinde wollen wir das Anwesen gerne kernsanieren, die Zuschnitte der Wohnungen sollen sich dabei nur bedingt verändern“, erklären sie. Dabei werde größter Wert darauf gelegt, die historischen Substanzen zu erhalten.

Villa soll in Familienbesitz bleiben, Wohnungen vermietet werden

Zum Sanierungsumfang gehören unter anderem die Erneuerung der kompletten Haustechnik, die Dachsanierung, der Austausch der Fenster und Türen, die Überarbeitung der Fassade und die Neugestaltung der Außenanlagen. Im Anschluss sollen die Wohnungen in der Villa vermietet werden, das Haus in Familienbesitz bleiben.

Insgesamt zehn Bieter hatten sich für die Krapfberg-Villa beworben - darunter auch eine Gruppe, die ein genossenschaftliches Wohnprojekt in dem Haus umsetzen wollte. Dann wäre das Gebäude aber nur in Erbpacht vergeben worden. Die Gemeinde strebte aber einen Verkauf an, um Geld in die klammen Haushaltskassen zu spülen. Im Haushalt war zunächst eine Erlössumme von 1,5 Millionen Euro festgelegt worden. Die wird nun sogar um 350.000 Euro übertroffen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung“, betont Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU). „Damit konnten wir tatsächlich eine für alle bestmögliche Lösung finden. Die Villa wird erhalten und es wird wichtiger Wohnraum wiederhergestellt, der lange Zeit brach lag.“