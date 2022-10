Zusammen auch in schweren Zeiten

+ © Rodrian Bereits im Juni hat eine 19-köpfige Delegation aus Gauting in Patchway – hier am Community Centre – das Partnerschafts-Jubiläum mit der südenglischen Gemeinde gefeiert. © Rodrian

Gauting hegt eine enge Freundschaft mit der Gemeinde Patchway in England. Nun kommen zum 20. Jubiläum der Partnerschaft Vertreter aus England nach Gauting.

GAUTING Ihre erste Partnerkommune hat die Gemeinde Gauting 1973 mit dem südfranzösischen Clermont l’Hérault gefunden. „Die Zusammenarbeit geht unter anderem auf den Elysée-Vertrag zurück. Wir waren eine der ersten Kommunen, die diese Beziehungen gestärkt hat“, sagt Wilhelm Rodrian, der in der Gemeindeverwaltung für die Partnerschaften zuständig ist.

2002 kam zudem eine Zusammenarbeit mit Patchway in Südwest-England zustande – seitdem gibt es eine Dreier-Kooperation der Kommunen. Zum 20-jährigen Bestehen der Verbindung reist von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Oktober, eine Delegation von acht Engländern und vier Franzosen ins Würmtal.

20 Jahre Freundschaft Gauting-Patchway: Beziehungen trotz Corona enger geworden

Bereits im Juni war eine Gruppe um Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU) in Patchway zu Gast. Dort hat die erste Jubiläumsfeier stattgefunden. „Wir hoffen durch die Feste die internationale Beziehungen noch zu stärken“, sagt Rodrian. Dabei habe gerade die Corona-Pandemie schon einen guten Dienst in der Sache geleistet. Zwar mussten mehrere gemeinsame Veranstaltungen ausfallen, der Kontakt sei aber in der Zeit sogar enger geworden. So gäbe es nun etwa trinationale Zoom-Meetings, sogar unter den Jugendlichen. „Sie tauschen sich dort beispielsweise über Bücher aus, die sie gerade lesen, oder planen gemeinsame Projekte.“

Die Beziehung der drei Kommunen läuft aber nicht nur auf offiziellem Wege, sondern ebenso über den Verein für deutsch-französisch-englische Partnerschaft Gauting, erklärt Rodrian. Gemeinsam wurde für die Festdelegation ein umfangreiches Programm geplant – beispielsweise ein Besuch im Münchner Museum „Mensch und Natur“ oder eine Boule-Partie im Gautinger Jugendzentrum. Wohnen werden die Besucher bei Gautinger Gastfamilien.

Mit dem Feiern geht es nächstes Jahr aber gleich weiter: Dann stehen „50 Jahre Gauting-Clermont“ auf der Agenda.

Louisa Lettow

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.