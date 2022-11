Zum Maria-Eich-Jubiläum: Mönchs-Grab am Friedhof soll umgestaltet werden – das gefällt nicht allen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Das bisherige Augustiner-Grab am Friedhofseingang soll gravierten Steinplatten, einer Sitzbank und einem „Buch“ mit „Maria-Eich-Herzschlag“ weichen. © Romy Ebert-Adeikis

Das Mönchs-Grab am Friedhof Maria Eich soll umgestaltet werden. Nicht jeder in Planegg sieht dieses Vorhaben jedoch positiv. Die Pläne und Stimmen:

PLANEGG Genau 70 Jahre wird es 2023 Augustinermönche in Maria Eich geben. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden – unter anderem mit einer neuen Grabstelle für die verstorbenen Brüder am Friedhof Planegg. Sie soll nach Möglichkeit bereits Ostern fertiggestellt sein. Dafür braucht es aber den Segen der Gemeinde: Am Donnerstag, 17. November, diskutiert der Hauptausschuss über eine notwendige Befreiung von der Friedhofssatzung.

„Die Grabanlage geht über die Maße eines üblichen Familiengrabs hinaus“, erklärt Pater Christian, Prior des Klosters. Bisher belege man eine Doppelgrabstätte, habe 2017 die benachbarte hinzuerworben. In Zukunft wolle man dort – in Anlehnung an die Wallfahrtstätte – auch einen Ort zum Nachsinnen und Verweilen schaffen.



Umgestaltung des Mönchs-Grab: Das ist geplant

Darum sollen beide Doppelgräber zusammengelegt und von drei Elementen umrahmt werden: einer Sitzgelegenheit, mehreren horizontalen Steinplatten mit den Namen der Verstorbenen sowie einem stehenden Grabstein in der Gestalt eines Buchs. „Dieser verweist auf das Ordenswappen der Augustiner: ein vom Pfeil der Liebe durchbohrtes Herz über einem offenen Buch“, verrät der Pater. Auf diesem soll zudem der Herzschlag Maria Eichs deutlich werden: „Dafür würden wir die alte Eiche von Maria Eich unauffällig anbohren und aus der Dicke der verschiedenen Jahresringe eine Linie wie beim EKG ableiten.“



Als Material ist Grüntgestein – ein regionaler, dunkelgrauer Sandstein – vorgesehen, der bereits bei der Gnadenkapelle von Maria Eich verwendet wurde. Für den Entwurf hat das Kloster einen Künstler beauftragt, um einen „positiven Beitrag zur Friedhofskultur in Planegg zu leisten und eine gestalterische Aufwertung des Friedhofes zu erreichen“, sagt der Prior.



So soll die neue Erinnerungsstätte aussehen. © Modell: Augustiner

Umgestaltung des Mönchs-Grab: Das sagen die Kritiker

Aber nicht alle sehen in der Umgestaltung eine Aufwertung: „Natürlich wäre das Grab ein Hingucker, aber es passt nicht auf unseren Friedhof“, sagt Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (PP&M). „Außerdem setzt man sich nicht auf Gräber.“ Christine Hallinger (SPD) findet die Sitzbank aus Grüntgestein hingegen wenig einladend: „Ich befürchte da eher Blasenentzündungen, es müsste wenigstens eine Holzauflage drauf.“ Das Sitzelement positiv sehen die Grünen: „Es ist schön, dass etwas für die Allgemeinheit geschaffen werden soll“, so zweite Bürgermeisterin Judith Grimme.

Noch sind viele Gemeinderäte zwiegespalten. „Darum freue ich mich auf die Begründung der Mönche“, sagt Hallinger. Auch die CSU-Fraktion findet die Grabstätte laut Sprecher Michael Book bisher „etwas ungewöhnlich“ und wolle erst nach einer Erläuterung sachlich entscheiden.

Die wird in der Sitzung Pater Christian übernehmen. Er könne verstehen, wenn Gemeinderatsmitglieder „erstmal irritiert und skeptisch“ sind. Er hoffe aber, sie vom geplanten Konzept überzeugen zu können.

