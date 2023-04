Kommende Woche starten die Arbeiten – welche Einschränkungen es für Kino, Markt & Gastro gibt

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Aus alt, wird neu: Ab Montag, 17. April, wird die Baustelle am Bürgerhaus eingerichtet. © Romy Ebert-Adeikis

In wenigen Tagen startet die Sanierung des Bürgerhauses in Gräfelfing. Durch die Baustelle kommen aber auch Einschränkungen auf die Gemeinde zu...

Gräfelfing ‒ Geplant wird die Generalsanierung des Gräfelfinger Bürgerhauses schon seit Jahren, jetzt wird der Umbau Realität. „Die Bauarbeiten gehen nach den Osterferien los“, sagt Bürgerhaus-Leiter Jan Konarski. Startschuss ist am Montag, 17. April. „Die geplante Bauzeit beträgt zwei Jahre.“

Damit einher gehen einige Einschränkungen. Normalerweise finden pro Jahr etwa 450 Veranstaltungen in den Räumen statt. „Für die Hauptveranstalter haben wir Ersatzräume gefunden und können diese auch weiterhin betreuen“, berichtet Konarski. So kommen der Musikförderverein oder die Literaturgesellschaft für Events in der Aula des Kurt-Huber-Gymnasiums unter. „Hier bauen wir abends für die Veranstaltungen auf und nachts wieder ab, damit am nächsten Tag der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.“



So soll das neue Bürgerhaus nach der Generalsanierung aussehen. © Visualisierung: Molenaar

Sanierung des Gräfelfinger Bürgerhauses: Umzug in die Doemens-Villa

Wie die Bücherei – die bereits im Winter umgezogen ist – ist die Volkshochschule vorerst in der alten Brauakademie an der Stefanusstraße zu Gast. Dort gibt es auch zwei separate Räume für Veranstaltungen mit maximal 60 Personen.“ In der Doemens-Villa nebenan ist nun auch das Bürgerhaus-Team samt Hausmeister untergebracht. „Von da aus betreuen wir den ganzen Komplex“, sagt Konarski.

Am Bürgerhaus an sich wird als erstes die Baustelle eingerichtet. „Während der Bauphase wird der Bereich zwischen Scharnitzer Straße und Steubstraße gesperrt und für die Baustellenlogistik mit verwendet. Es bleibt aber Raum, um hier zu Fuß an der Baustelle vorbeizugehen“, teilt Gemeinde-Sprecherin Sabine Strack mit. Auch der Durchgang zwischen Scharnitzer Straße und Bahnhofstraße bleibt offen.

„Der gesamte Baustellenbereich wird mit einem Holzzaun umgeben, der abschnittsweise, insbesondere zum Bahnhofplatz hin, besonders gestaltet wird“, sagt Strack. Allerdings müsse die Aufenthalts- und Gastronomiefläche am Bahnhofplatz „etwas verringert“ werden. Das Restaurant Joe Marino und das Café Gräfelfinger müssen sich damit arrangieren, neben einer Großbaustelle zu liegen.



Sanierung des Gräfelfinger Bürgerhauses: Auswirkungen auf Kino und Wochenmarkt

Auch auf das Gräfelfinger Kino, das als einziges während der Bauarbeiten im Bürgerhaus bleiben kann, kommen harte Zeiten zu. Wie diese genau aussehen werden, kann sich „Filmeck“-Leiter Werner Scholz bis jetzt nicht genau vorstellen. „Es kann sein, dass wir jetzt nur noch am Wochenende Filme zeigen können, aber ich weiß es noch nicht genau.“ Das hänge auch davon ab, wie viel Baulärm entstehe. Was aber klar ist: „Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, wird unsere Kasse in einen Container nach draußen verlegt.“



Auswirkungen hat die Baustelle auch auf den Gräfelfinger Wochenmarkt am Donnerstag. Die Stände werden auf verschiedene Standorte verteilt: „Der Gemüsestand bleibt in etwa an der gleichen Stelle, der Fischstand weicht auf eine Fläche beim Eichendorffplatz aus“, sagt Strack.

Celina Nietzel/Romy Ebert-Adeikis

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.