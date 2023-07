Nach versuchtem Gaststätten-Einbruch in Gräfelfing: Polizei fasst zwei Täter beim Sprayen

Von: Kevin Wenger

Die Polizei konnte zwei junge Männer fassen, die in eine Gräfelfinger einbrechen wollten. Zuvor hatten sie Spraydosen von einer Baustelle entwendet. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Die Polizei konnte zwei junge Männer beim Sprayen am Gräfelfinger Bahnhof erwischen, die zuvor in eine Gaststätte einbrechen wollten...

Gräfelfing ‒ In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, wurde ein Passant nahe einer Gräfelfinger Wirtschaft auf klirrendes Glas aufmerksam. Als er sich umsah, erblickte er ein zerbrochenes Fenster an der nahegelegenen Gaststätte und wie sich eine Person Zutritt ins Gebäude verschaffen wollte.

Der oder die unbekannten Täter hatten schon die Flucht ergriffen, als der Zeuge die Polizei informierte. Diese leitete sofort eine Fahndung ein und konnte so zwei junge Männer, einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen, antreffen.

Versuchter Gaststätten-Einbruch: Beim Sprayen erwischt

Beide bekannten sich schuldig, dass sie versuchten, in die Gaststätte einzudringen. Zudem gaben sie an, dass sie zuvor von einer Baustelle Spraydosen entwendet hatten und damit, nach dem versuchten Einbruch, im Bereich des Gräfelfinger Bahnhofs an einer Unterführung und am Bahnsteig verschiedene Schriftzüge angebracht hatten.

Dabei konnte die Polizei die beiden jungen Männer schließlich antreffen und festnehmen. Die Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 52 ermittelt.

