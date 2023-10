Geschlossene Inklusions-WG: Bedarf ist da

Weil Betreuer fehlen, ist Gräfelfinger Inklusions-WG geschlossen – doch die Gründe sind umstritten

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Die Gräfelfinger Inklusions-WG bleibt vorerst geschlossen. © Romy Ebert-Adeikis

Die Gräfelfinger Inklusions-WG musste wegen Betreuermangels schließen. Doch wer die Schuld am Personalschwund trägt, ist weiterhin umstritten...

Gräfelfing ‒ Till Fischer lebt seit Kurzem wieder in seinem Elternhaus. „Er fragt mich ständig: ‚Hoch?‘ und meint damit hoch zur WG“, erzählt seine Mutter, Maria Lex-Fischer. Für die Gräfelfingerin und ihren schwer behinderten Sohn brach Mitte August eine Welt zusammen: Damals kündigte der Verein „Gemeinsam leben lernen“ (GLL) an, die inklusive Wohngemeinschaft am Seidlhof zu schließen. In dieser hatte Till seit 2014 mit vier anderen Menschen mit Behinderung und vier Studenten ohne Handicap zusammengelebt.

In dem Schreiben an Lex-Fischer, welches Hallo vorliegt, teilt GLL mit, dass der Betrieb „aufgrund von akuten personellen Veränderungen und dem damit verbundenen erheblichen Personalmangel nicht aufrechterhalten“ werden könne. Diesen Weg habe man „schweren Herzens“ gehen müssen, sagt Frauke Schwaiblmair, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Den Mietvertrag mit der Gemeinde für das Haus habe die GLL bereits gekündigt. Zwar liefen noch einige Verträge mit den Bewohnern, eine Betreuung gebe es aber nicht mehr. Zwei WG-Mitglieder mit Handicap seien darum in andere GLL-Einrichtungen umgezogen.

Geschlossene Inklusions-WG: Hausgemachter Personalschwund?

„Bereits vor einem halben Jahr stand eine Schließung im Raum, weil uns für die WG-Leitung eine Fachkraft fehlte“, erklärt Schwaiblmair. Zwar sei dann doch noch eine Sozialpädagogin gefunden worden, die zum 1. April mit vier neuen Studenten in die WG kam. „Aber es hat nicht gepasst.“ Zudem hätten drei der vier Studenten für Ende August gekündigt. „Es war eine Notlage. Sonst hätte der Bezirk Oberbayern der Schließung auch nicht zugestimmt.“



Das sieht Maria Lex-Fischer anders: „Der Personalmangel war hausgemacht“, glaubt die Gräfelfingerin. „Die Studenten wären unter anderen Umständen geblieben.“ Das bestätigt Halid Zehic, der im April zur WG gekommen war. „Ich finde das Konzept toll“, sagt der 22-Jährige. Darum sei er mit Herzblut an die Sache gegangen, bis die Stimmung gekippt sei. „Alles hat auf unseren Schultern gelegen: Die WG-Leitung hat kaum Verantwortung übernommen. Und es gab – anders als in anderen Einrichtungen der GLL – kein Netzwerk, das uns unterstützt hätte.“



Halid Zehic (v.li.), Irina Barvenko, Christoph Steiner und Philip Crljic waren die letzten Studenten, die am Seidlhof mit Menschen mit Hilfsbedarf zusammengelebt haben. © privat

Normalerweise betreut jeder Student die Bewohner mit Handicap einen Tag pro Woche und ein Wochenende pro Monat, zusammen mit externen Pflegern oder Aushilfen. Da es diese nicht gegeben hätte, hätten die Studenten immer öfter eigenständig die Schichten doppelt besetzt. „Was ich nicht verstehe, ist die fehlende Mühe der Verantwortlichen, das Helfer-Netzwerk auszuweiten“, sagt Zehic. Denn gerade für die Bewohner mit Behinderung sei die Schließung der WG „tragisch“.



Geschlossene Inklusions-WG: Bedarf ist da

Die stellvertretende GLL-Vorsitzende Schwaiblmair verweist auf „unterschiedliche Narrative“, wie zuletzt die Situation in der WG gewesen sei. In den anderen neun Wohngemeinschaften des Vereins in München und dem Umland sei Personal kein Problem. „Wir haben dieses Angebot seit über 30 Jahren und es ist bis heute bei jungen Menschen, die günstigen Wohnraum suchen und sich sozial engagieren wollen, sehr beliebt.“ Dennoch stehe fest, dass die WG in Gräfelfing nicht wieder neu aufgebaut wird. „Wir würden uns freuen, wenn ein anderer Träger das Konzept übernimmt. Der Bedarf ist ja da.“

Auf einen neuen Träger hofft auch Maria Lex-Fischer. „Till ist todunglücklich, wieder daheim zu wohnen.“ Eine Option wäre die Lebenshilfe, die 2021 überlegt hatte, in der Bahnhofstraße 105 eine zweite Inklusions-WG zu eröffnen. Daraus wurde aber bisher nichts. Ob das Haus am Seidlhof eine Alternative wäre, beantwortete der Verein auf Anfrage aber nicht.

Nach Hallo-Informationen hat das bereits die Gemeinde in nicht öffentlicher Sitzung diskutiert. Eine Auskunft dazu hat unsere Redaktion trotz langfristiger Anfrage nicht erhalten. 2021 war auch die Eröffnung einer zweiten inklusiven Wohngemeinschaft im Gespräch.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.