Kurt-Huber-Gymnasium: Elftklässler konzipieren Schau über Namensgeber ihrer Schule – auch für die kommenden Generationen

Schüler des Kurt-Huber-Gymnasiums haben zu Ehren des Namensgebers eine Ausstellung zum Weiße-Rose-Mitglied entworfen. Wann und wie diese eröffnet wird...

Gräfelfing ‒ Seit dem 2. Februar 1966 trägt das Gymnasium Gräfelfing den Namen Kurt Hubers. Nicht wenige Schüler dürften die Einrichtung aber verlassen haben, ohne einen tieferen Einblick in das Leben und Wirken des Gräfelfinger NS-Widerstandskämpfers bekommen zu haben. „In der fünften oder sechsten Klasse mussten wir mal einen Text über ihn lesen“, erinnert sich Lisa Riehl. Die Elftklässlerin und 17 weitere Schüler konzipieren als ihr Oberstufenprojekt eine Ausstellung über das Weiße-Rose-Mitglied. Diese soll die Gräfelfinger Schüler künftig über den Namensgeber ihres Gymnasiums informieren, der heuer 130 Jahre alt werden würde.

„Im Geschichtsunterricht ist kaum Platz dafür, dass man sich auf eine Persönlichkeit fokussiert“, erklärt Mitschüler Philipp Sieckmann das Anliegen. Dabei ist das durchaus lehrreich: „Wenn ich bisher an die Weiße Rose gedacht habe, hatte ich immer nur die Geschwister Scholl im Kopf. Inzwischen wundert es mich, dass die Geschichte der Organisation so auf die zwei Personen reduziert ist.“ Und Fjollë Maloku ergänzt: „Ich wusste, dass Kurt Huber in Gräfelfing gelebt hat, aber jetzt ist es mir viel bewusster.“



Schüler schaffen Ausstellung zu Kurt Huber: Infos zur Eröffnung

Die besondere Herausforderung für die Elfklässler: Die sechs geplanten Schautafeln sollen vor allem für Jugendliche ansprechend sein. „Wir wollen nicht das Rad neu erfinden, aber setzen auf bunte Farben, mehr Bilder, weniger Text“, sagt Jan Schullerus. So steuert ein Kunstkurs einige Bilder im Stil der Graphic Novel – also des Comicromans – bei.

„Zum Beispiel eine Darstellung wie Kurt Huber als Musikprofessor in einer Vorlesung spricht.“ Eine weitere Besonderheit: Die Schüler binden mittels QR-Codes auch Interviewausschnitte in die Schautafeln ein. Neben dem Sohn und dem Enkel Kurt Hubers – Wolfgang Huber und Stephan Weiß – kommt auch der Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Alexander Schmorell zu Wort.

Nach der Ausstellungseröffnung sollen die Schautafeln im Schulhaus verteilt werden. „Vielleicht können wir auch eine Führung organisieren, zum Beispiel für die Neuntklässler, die gerade das Thema Drittes Reich haben dürften“, sagt Philipp Sieckmann.



„Es ist toll, wie motiviert und professionell die Schüler an das Thema herangehen“, lobt Geschichtslehrerin Lena Häußler. Für Jan Schullerus ist der Grund für seinen Einsatz ganz klar: „Ich freue mich darauf, wenn ich nach meinem Abitur mal wieder in die Schule komme und dort etwas sehe, was von mir ist.

So wird die Ausstellung eröffnet Erstmals präsentiert werden die Schautafeln zu Kurt Hubers Leben und Wirken zu dessen 130. Geburtstag am Dienstag, 24. Oktober, in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums. Neben Vorträgen zu den einzelnen Ausstellungsteilen wird es zu jeder Tafel auch eine musikalische Begleitung geben. Dafür haben die Schüler des Projektseminars „Musik & Bühne“ mehrere Stücke einstudiert – von Kurt Huber selbst, aber auch von jüdischen Komponisten seiner Zeit. Zu der Veranstaltung sind neben den befragten Zeitzeugen, Vertretern von Gemeinde und der Weiße-Rose-Stiftung auch Interessierte eingeladen.

