Ärger um Wasserentsorgung: Bei Starkregen droht Überschwemmung

Landratsamt prüft Beschwerde gegen Firma Glück wegen Niederschlagswassers

Von: Romy Ebert-Adeikis

Der Bund Naturschutz bemängelt, dass die Firma Glück nährstoffhaltiges Abwasser aus ihren Anlagen in den Wald bläst – wie dieses Foto vom Januar im Jungwald der verfüllten Kiesgrube in Planegg zeigen soll. © Bund Naturschutz/Kubisch

Droht nun Ärger wegen Abwasserentsorgung im Wald? Der Bund Naturschutz erhebt Vorwürfe gegen die Firma Glück, dass nährstoffhaltige Abwasser versickern...

Gräfelfing / Planegg ‒ „Ich habe mich noch gewundert, dass Bäume förmlich tropften – trotz trockenen Wetters“, erinnert sich Dieter Kubisch an einen Waldspaziergang im vergangenen August. „Dann sah ich einen Traktor mit Güllefass, der braunes Abwasser in den Wald geblasen hat“, sagt der Gräfelfinger, der sich seit Jahren beim Bund Naturschutz engagiert. Er stellte daraufhin eine Anfrage beim Landratsamt – die nun eine Prüfung zulasten der Gräfelfinger Firma Glück zur Folge hat.

Dass der Behörde eine Beschwerde des Bund Naturschutz gegen die Firma vorliegt, machte jüngst Vize-Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche bei der Bürgerversammlung Planegg öffentlich. Konkret geht es um die Kompostieranlage der Firma, die auf Planegger Flur liegt. „Dort entstehen nährstoffhaltige Abwasser die eigentlich nicht ins Grundwasser gelangen, sondern ordnungsgemäß gesammelt und entsorgt werden sollten“, erklärt Kubisch.

Ärger um Wasserentsorgung: Gleichsetzung mit Dünger?

Das bedeute nicht, sie in den Wald zu bringen. „Da ist vielleicht Nitrat oder Phosphat drin. Im Prinzip entspricht das einem Dünger“, sagt Kubisch. Und laut Bayerischem Waldgesetz ist die Düngung von Waldflächen verboten.



Doch so einfach ist der Fall nicht, wie Landratsamt-Sprecherin Christine Spiegel gegenüber Hallo erklärt: „Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser der Kompostieranlage in Planegg ist in dem rund 35 Jahre alten Planfeststellungsbeschluss geregelt. Gemäß den dortigen Bestimmungen darf das Niederschlagswasser land- und forstwirtschaftlich verwertet werden.“ Das umfasse unter bestimmten Voraussetzungen auch, das Wasser für Waldanpflanzungen zu benutzen.



Ärger um Wasserentsorgung: Bei Starkregen droht Überschwemmung

Auf die Bestimmungen beruft sich auch Glück-Geschäftsführer Markus Wahl: „Das ist genehmigte Praxis. Selbst das Wasserwirtschaftsamt sieht in der Vorgehensweise keinerlei Probleme.“ Zudem werde das Wasser nur nach Starkregenereignissen in den Wald gebracht, weil das Gelände sonst überschwemmt würde. Auf die Frage, ob dort der Bau einer größeren Zisterne geplant ist, antwortete der Glück-Geschäftsführer gegenüber Hallo allerdings nicht.

„Dieses Vorgehen beeinträchtigt das Grundwasser aber massiv, wenn das nährstoffhaltige Wasser im Wald versickert“, findet Umweltschützer Kubisch. Im Landratsamt sieht man das etwas anders: Nach jüngsten Erkenntnissen sei eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu befürchten, so Sprecherin Spiegel.

Dennoch würden „unter Einbeziehung weiterer Fachbehörden Möglichkeiten für einen alternativen Umgang mit dem Niederschlagswasser geprüft“. Wegen umfangreicher Abstimmungen und Untersuchungen werde das „noch Zeit in Anspruch nehmen“.

