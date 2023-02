Gräfelfinger Reparateure feiern Jubiläum ‒ So wird der Jahrestag gefeiert

Von: Romy Ebert-Adeikis

Vor allem Elektrogeräte – wie diese Küchenmaschine – werden ins Gräfelfinger Repair-Café gebracht. © Knies

Es gibt kaum etwas, was sie nicht reparieren können: Das Gräfelfinger Repair-Café feiert sein Jubiläum. Das ist für den Ehrentag geplant:

Gräfelfing ‒ Wenn man es genau nimmt, gibt es das Repair Café Gräfelfing schon seit sechs Jahren. Aber wie so viele andere mussten auch die Bastler während Corona immer mal wieder Zwangspause einlegen. „Wenn man die ausgefallenen Termine abzieht, kommt man nur auf fünf Jahre“, sagt Emil Knies, der das Repair Café initiiert hat. Deswegen wird dieses Jubiläum nun am Samstag, 4. Februar, ab 14 Uhr in den Gemeinderäumen der Michaelskirche, Lochhamer Straße 67a, gefeiert – und anschließend wird auch repariert.

Circa 2000 Reparaturen wurden seit der Gründung durchgeführt. „Vor allem Elektrogeräte sind der Renner, zum Beispiel Radios oder Lampen“, sagt Knies. Dafür gebe es im Team – das seit Beginn immer um die 15 Ehrenamtliche umfasst hat – einige Technik-Experten und Ingenieure. Auch Fahrräder, Textilien oder Computer können im Café repariert werden. „Letztere werden aber kaum gebracht. Warum wissen wir nicht – in Germering ist das ganz anders.“



Kontinuierlich sei auch der Zuspruch für das Repair Café, berichtet Knies. „Es sind eigentlich von Anfang an pro Termin etwa 40 Personen zu uns gekommen.“

