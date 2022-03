Wegen großen Rodungen für neue Sporthalle: Am Luzernenweg werden schon neue Bäume gepflanzt

Von: Romy Ebert-Adeikis

Begleiten die Arbeiten am Luzernenweg (v.li.): Landschaftsarchitek- tin Dagmar Digmayer, Bauleiter Ronald Veith, Markus Ramsauer, Lydia Brooks und Bürgermeister Peter Köstler von der Gemeinde. © Romy Ebert-Adeikis

Weil am Campus Lochham das „Schulwäldchen“ für die neue Sporthalle weichen muss, haben nun erste Pflanzarbeiten begonnen. Eine läuft zum Beispiel am Luzernenweg:

GRÄFELFING Viel Widerstand hatte die Rodung des „Schulwäldchens“ am Campus Lochham für den Bau einer neuen Sport- und Schwimmhalle ausgelöst – inklusive Bürgerentscheid. Doch das Projekt bekam letzten Endes die mehrheitliche Zustimmung der Gräfelfinger. Inzwischen laufen die ersten Tiefbauarbeiten.

Jetzt werden auch die Ausgleichspflanzungen für das Schulwäldchen hergerichtet. Am früheren Bolzplatz am Luzernenweg sind dafür bereits 78 Großbäume gepflanzt worden. „Alles heimische Arten“, betont die zuständige Landschaftsarchitektin Dagmar Digmayer. So wurden Stieleichen, Hainbuchen oder Linden aufgestellt.

Pflanzarbeiten am Luzernenweg: Ersatz für gefällte Bäume am Campus Lochham

Die größte Waldaufforstungsfläche entsteht direkt daneben in Richtung Heitmeiersiedlung. Auf fast einem Hektar Land werden dort 4000 Jungbäume gepflanzt. Die Arbeiten daran sollen in dieser Woche abgeschlossen werden. Zusammen stellen die beiden Flächen den forstrechtlichen Ausgleich für die Rodung am Schulwäldchen dar. Pro gefälltem Baum wurden zwei wieder nachgepflanzt.

Der naturschutzrechtliche Ausgleich ist bereits zum Teil am sogenannten Gockelberg an der Pasinger Straße umgesetzt worden. Dort hat der Bauhof 17 Obstbäume gepflanzt. „Die Bürger, die hier spazieren gehen, sind eingeladen, sich im Sommer an den Kirschen, Zwetschgen, Birnen und Äpfeln zu bedienen“, sagt Bürgermeister Peter Köstler (CSU).

Zudem werden am „Gockelberg“ noch Blühstreifen, Sträucher und artenreiche Wiesen angelegt. „Aber nicht am Rodelhügel, der bleibt“, betont Köstler. Die Pflanzungen sind eher zum Seniorenheim St. Gisela ausgerichtet.

