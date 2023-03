Wegen Bedenken der Stadt München kommt keine neue Express-Linie für das Würmtal – aber der X920 stockt auf

Von: Romy Ebert-Adeikis

Seit 2019 hält der X920 unter anderem in Krailling und Planegg. Ab 2024 soll nun auch ein Halt in Gräfelfing dazugekommen. © Archivfoto: Romy Ebert-Adeikis

Die Expressbuslinie 920 bekommt einen neuen Halt im Würmtal, eine neue Linie ist dafür erstmal vom Tisch. Wie die Mobilität verbessert werden soll:

Würmtal ‒ Der Expressbus 920 soll ab Ende 2024 auch in Gräfelfing halten. Das hat der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur des Landkreises nun beschlossen. Bisher verbindet die Linie Fürstenfeldbruck mit den Würmtalgemeinden Krailling und Planegg sowie dem Klinikum Großhadern. Da im Dezember 2024 die Busverbindung ohnehin neu vergeben werden muss, soll dabei auch an der Gräfelfinger Würmtalstraße ein Stopp entstehen.

Im Gegenzug will sich der Landkreis München bis 2028 auch finanziell an der Linie beteiligen. „Bei einer Umsetzung des vorgestellten Fahrplankonzepts würden sich für den Landkreis München jährliche Gesamtkosten von circa 210 000 bis 232 000 Euro ergeben“, heißt es in dem Beschluss. Dem zusätzlichen Halt müssen noch die Landkreise Starnberg und Fürstenfeldbruck zustimmen.



Neuer Halt für Expressbus X920: Neue Linie jedoch vom Tisch

Vorerst vom Tisch ist hingegen ein neuer Expressbus zwischen Pasing und Martinsried. Dieser war als Ersatz gedacht, wenn die Stadtbuslinie 160 nicht mehr im Würmtal hält und ihren Fahrtweg ändern müsste. Das war im Nahverkehrsplan des Landkreises eigentlich ab Ende 2026 vorgesehen – zusammen mit Änderungen für die Linien 259, 266 und 268.



Wegen massiver Bedenken der Stadt München soll nun aber doch der Status Quo beibehalten werden. Dadurch bestehe „aktuell kein Bedarf für die im Nahverkehrsplan konzipierte Expressbuslinie X259“. Beide Beschlüsse hat der Mobilitätsausschuss einheitlich getroffen.

