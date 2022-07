Gräfelfing findet Partner für Geothermie-Gesellschaft – wie es weitergeht, verrät Bürgermeister Peter Köstler

Von: Romy Ebert-Adeikis

In München wird bereits Erdwärme aus der Tiefe geholt. Nun hat auch die Gemeinde Gräfelfing mit Silenos Energy einen Partner für ihr Geothermie-Projekt gefunden. © Götzfried

Gräfelfing kommt der Energieversorgung durch Geothermie einen Schritt näher: Die Gemeinde hat einen Förderungspartner gefunden. Bürgermeister Köstler spricht über das weitere Vorgehen:

GRÄFELFING Mit den steigenden Energie-Kosten im Zuge des Ukraine-Kriegs, dürfte die Nachricht besonders viele gefreut haben: Die Gemeinde Gräfelfing ist in Sachen Geothermie einen großen Schritt vorangekommen. Zusammen mit dem Unternehmen Silenos Energy hat die Kommune jetzt eine eigene Projektgesellschaft zur Förderung der Tiefenwärme gegründet – 13 Jahre nach den ersten Überlegungen und seismischen Messungen.

Anfang 2024 sollen dann die Arbeiten am Bohrplatz – auf einem Teil der Koppelflächen des Reitvereins Gräfelfing – beginnen. Gebohrt werden könnte ab Herbst, der Ausbau des Fernwärmenetzes samt Heizzentrale ist erst für 2025 geplant. Warum es seit der Idee so lange gedauert hat und wann ganz Gräfelfing angeschlossen werden könnte, hat Bürgermeister Peter Köstler im Interview verraten.

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler © Romy Ebert-Adeikis

Herr Köstler, seit 2009 plant Gräfelfing, Geothermie zu nutzen. Ist es normal, dass sich der Aufbau einer Fernwärmeversorgung so lange hinzieht?

Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bei anderen Projekten nicht so viel Einblick habe. Bei uns war die Historie eben so. Auch, weil die Gemeinde erst seit 2016 Eigentümer der Bohrungsrechte ist. Vorher lagen sie bei der Firma Trinkl. Aber auch danach war es ein langer Weg. Insbesondere, einen Partner zu finden. Allein die EU-Ausschreibung dafür hat drei Jahre gedauert. So kommen die Jahre zusammen. Wir hätten uns alle gewünscht, dass es schneller gegangen wäre. Was ich noch betonen möchte: Wir planen nur Wärme zu gewinnen, keinen Strom, wie es zum Beispiel in Sauerlach der Fall ist. Sonst wäre das vom Aufwand her nochmal eine ganz andere Nummer.

Bis Mitte 2023 ist jetzt eine Genehmigungs- und Detailplanungsphase angesetzt. Heißt das, die Geothermie könnte doch noch abgelehnt werden?

Ich rechne nicht mit einem Scheitern. Es könnte passieren, zum Beispiel wenn irgendein Umstand dazu führt, dass das Projekt unwirtschaftlich wird und Fördergelder wegfallen. Aber das halte ich für rein theoretisch.

Der Ausbau der Fernwärme ist stufenweise geplant. Welche Bereiche der Gemeinde werden zuerst angeschlossen?

Auf die Ausbaustufen, über die wir seit 2009 diskutieren, bauen wir weiter auf. Wir brauchen ja größere Abnehmer. Eine erste Haupttrasse geht daher von der Bahnhofstraße die Rottenbucher Straße entlang bis zum Schulcampus Lochham, wo mit der neuen Sport- und Schwimmhalle ein großer Abnehmer sein wird. Die zweite Stufe wäre dann eine Verästelung, die dritte Stufe der Bereich zum Rathaus hin und auch weiter in Richtung Lochham.

Und wie lange wird es dann dauern, bis ganz Gräfelfing Geothermie nutzen kann?

Bis wir wirklich jeden Winkel anschließen können werden ehrlicherweise noch einige Jahre vergehen. Davon abgesehen könnte es weitere Verästelungen geben – etwa nach Steinkirchen oder zu anderen Gemeinden.

Die neue Projekt-Gesellschaft weist darauf hin, dass sich an der Fernwärme Interessierte auf eine Vormerkliste setzen lassen können. Haben das einige Gräfelfinger schon gemacht?

Wir bekommen immer wieder solche Interessensbekundungen. 2017 hat eine Firma zudem eine Abfrage bei Gräfelfinger Haushalten gemacht. Diese Daten haben wir natürlich noch. Und in den kommenden Monaten wird dieselbe Firma die Umfrage noch einmal wiederholen, um aktuelle Entwicklungen abzudecken und weitere Interessenten zu finden.

Die Geothermie gilt auch als wichtiger Bestandteil für einen möglichen Erdwärmespeicher in der Kiesgrube Martinsried. Was bedeutet der Fortschritt bei der Fernwärme für dieses Projekt?

Wir brauchen keinen Speicher, wenn wir die Geothermie nicht haben. Darum dürfen wir nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Zuerst muss die Wärme gefördert und verteilt werden.

