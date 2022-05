Gautinger im „Jugend forscht“-Finale: Mit Unterstützung der TUM soll der Preis geholt werden

Gautinger Schüler ist beim Bundesfinale von „Jugend forscht“

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Ob er auch im Bundesfinale von „Jugend forscht“ den Sieg im Bereich Mathe und Informatik nach Gauting holt? Das wird sich für Shizhen He am Wochenende zeigen. © Romy Ebert-Adeikis

Shizhe He ist im Finale des „Jugend forscht“-Bundeswettbewerbs und hofft auf den Sieg. Er forscht an KI-Möglichkeiten, die Ärzten die Arbeit erleichtern sollen...

GAUTING Dass Künstliche Intelligenz (KI) einmal komplett Ärzte ersetzen wird, daran glaubt Shizhe He nicht. Dass aber Mediziner mit ihr bedeutend besser arbeiten könnten, davon ist der 18-Jährige überzeugt. Eine Möglichkeit zur Anwendung hat der Schüler des Otto-von-Taube-Gymnasiums selbst unter die Lupe genommen – und es mit seiner Arbeit ins Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend forscht“ geschafft. Das findet von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, statt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

„Ich interessiere mich schon lange für das Thema KI, aber bin eher ein anwendungsorientierter Typ“, sagt He. Deswegen hat sich der Abiturient aus Karlsfeld in seiner Forschungsarbeit damit auseinandergesetzt, wie mithilfe von KI die Bildgebung in Magnetresonanztomografen (MRT) verbessert und effizienter gestaltet werden kann.

Gautinger im „Jugend forscht“-Finale: KI soll Ärzten Diagnostik erleichtern

Unter anderem ging es dabei darum, dass eine einmal trainierte KI für möglichst viele Patienten und Geräte anwendbar sein sollte. „Ich habe am Anfang viel Literatur über KI in der Medizin gelesen, dann mit kleineren Experimenten einiges ausprobiert und statistische Signifikanztests gemacht“, erklärt He. Mit der Arbeit begonnen hatte er vor gut einem Jahr.



Fachliche Unterstützung hatte der Karlsfelder dabei von der TU München. Denn He ist Teil des sogenannten TUMKollegs, bei dem besonders begabte Schüler bereits während ihrer Schulzeit einmal pro Woche Universitätslehrstühle kennenlernen und dort auch forschen können. Geschrieben hat der Schüler seine Arbeit für den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen und der Medizin – über 70 Seiten in Englisch.



Gautinger im „Jugend forscht“-Finale: Mit Unterstützung der TUM soll der Preis geholt werden

„Für ‚Jugend forscht’ musste ich alles wieder auf Deutsch übersetzen und auf 15 Seiten einkürzen“, sagt He. Ende März hat er dafür den bayernweiten Sieg in der Kategorie Mathe/Informatik sowie zwei Sonderpreise erhalten.



Ob es beim Finale in Lübeck genauso gut läuft, darüber will der Schüler noch nicht spekulieren. „Wegen Corona waren die Regionalentscheide bisher alle nur digital, jetzt stellen wir unsere Arbeiten in Präsenz vor. Da kann man nicht nochmal was am Computer nachschauen.“ Um ihren Auftritt zu verbessern haben die Finalisten aus Bayern sogar im Mai noch einen Workshop von früheren Teilnehmern bekommen. Auf die Sieger warten Geld- und Sachpreise wie Forschungsaufenthalte.



Egal, wie „Jugend forscht“ am Ende ausgeht: Im Bereich Medizintechnik und vor allem KI will He „auf jeden Fall“ weiterforschen. Dafür möchte er zum Studieren ins Ausland gehen – in die Schweiz oder die USA.

Quelle: www.hallo-muenchen.de