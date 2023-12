Kita-Situation entspannt sich: Neue Einrichtung in Kraillinger Innovationsmeile ab 2024

Zum Spielen steht schon alles bereit – jetzt warten Geschäftsführerin Frances Kotkin-Smith (v.li.), Bürgermeister Rudolph Haux und Eigentümer Michael Weiss nur noch auf die Kita-Kinder. © Romy Ebert-Adeikis

In Krailling soll sich die Kita-Situation dank einer neuen Einrichtung in der KIM ab 2024 deutlich entspannen. Außerdem bauen andere Träger ihre Gruppen aus.

Krailling – Für Kraillinger Familien ist es schon lange nicht leicht, einen Krippen- oder Kindergartenplatz vor Ort zu ergattern. Dann schloss im Frühjahr auch noch die Kita in der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) plötzlich wegen Personalmangels.

Kita-Situation in Krailling soll sich ab 2024 deutlich entspannen

„Das hat uns mächtig getroffen“, erinnert sich Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux (FDP). Insgesamt 50 Kindergarten- und 70 Krippenplätze fehlten zu dem Zeitpunkt. 2024 soll sich die Lage nun aber deutlich entspannen.

Diese Nachricht verkündete Haux beim Besuch einer neuen Krippe in der KIM, welche die Räume übernommen hat. Am Montag, 8. Januar, eröffnen hier Frances Kotkin-Smith und Markus Müller die „Busy Bee international nursery“ – einen Ableger ihres englischsprachigen Kindergartens, den es seit 2007 in Gauting gibt.

„Insgesamt haben wir Plätze für 36 Kinder in drei Gruppen“, erklärt Müller. Allerdings müssen auch sie erst genügend Personal finden. „Darum starten wir erst einmal mit einer Gruppe und öffnen die anderen später.“

Andere Träger in Krailling bauen Gruppen aus

Aktuell gebe es schon fünf Anmeldungen, darunter auch von Familien, die ihren Platz im Frühjahr verloren hatten. Was den Betreibern wichtig ist: „Wir sind zwar international ausgerichtet, schließen aber deutschsprachige Kinder keineswegs aus.“

Daneben gehe es auch bei anderen Kraillinger Kinderbetreuungsstätten voran, berichtete Haux. Der Waldkindergarten an der ehemaligen Schusteralm will eine zweite Gruppe für 20 Kinder aufbauen. Und im „Haus Hubertus“ möchte die Caritas eine Gruppe, die vor einem halben Jahr ebenfalls wegen Mitarbeitermangel aufgegeben wurde, wieder eröffnen. „Es wurde sogar so viel Personal gefunden, dass dort ab 2024 statt 15 auch 25 Kinder betreut werden können“, sagt der Rathauschef.

Ab September wird es eine weitere Neuerung geben: Dann will die Kommune eine Buchungssoftware für die Kita-Belegung einführen.

Lage im Würmtal In Gauting sind weiterhin nicht alle vorhandenen Kita-Plätze besetzt, weil Personal fehlt. Darum hat die Gemeinde aktuell 212 Kinder in anderen Orten untergebracht, 98 stehen weiterhin auf der Warteliste für Krippe und Kindergarten. In Planegg warten derzeit noch zehn Familien auf einen Platz, 75 Kinder werden außerhalb der Gemeinde betreut. Ein ganz anderes Bild gibt es in Gräfelfing. Dort seien alle im Ort gemeldeten Kinder versorgt. 18 Prozent aller Plätze seien zudem an Gastkinder vergeben worden..

