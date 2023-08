Krailling: Baum stürzt wegen starker Windböen auf die Straße und trifft fahrenden Pkw

Von: Kevin Wenger

Teilen

In Krailling fiel ein Baum unter den Einwirkungen der starken Winde auf die Gautinger Straße und erwischte einen fahrenden Pkw. (Symbolbild) © Ennio Leanza/dpa

Wegen des starken Sturmes fiel eine Erle unvermittelt auf die Gautinger Straße und erfasste einen Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, die Straße wurde lange gesperrt...

Krailling ‒ Am Donnerstagvormittag, 3. August, gegen 10 Uhr fuhr ein 51-Jähriger auf der Gautinger Straße in Krailling in südwestliche Richtung. Als er auf Höhe der Hausnummer 51 war, fiel eine morsche Erle unvermittelt auf die Straße.

Der circa 25 Meter hohe Baum aus einem Nachbarsgrundstück fiel den starken Sturmböen zum Opfer. Dabei trafen die Äste der Pflanze den fahrenden Pkw und beschädigten diesen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Weiterhin wurden vier angrenzende Zaunfelder durch den gefallenen Baum beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Krailling wurde alarmiert und kümmerte sich um die Überreste der Erle.

Zudem inspizierten die Einsatzkräfte die Bäume im näheren Umfeld und konnten zwei weitere sturzgefährdete Riesen feststellen. Diese waren durch die Nähe zur Würm unterspült und aufgrund des Sturmes konnte die Feuerwehr ein Umfallen der Bäume nicht ausschließen.

Nachdem die zuständigen Behörden über diese konkrete Gefahr informiert wurden, konnte die Feuerwehr auch die beiden gefährdeten Pflanzen kontrolliert fällen.

Im Zuge dieser Arbeiten musste die Gautinger Straße stundenlang gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Seitenstraßen umgeleitet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.