Trotz fortgeschrittener Planung - Aus für Bau vom Betreuen Wohnen?

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die Pläne für das Haus waren schon recht konkret, wie diese Visualisierung zeigt. © Grafik: Caritas

Die Planung für das Betreute Wohnen der Caritas in Krailling waren schon fortgeschritten, nun steht das Projekt dennoch vor dem Aus. Die Gemeinde reagiert:

KRAILLING Paukenschlag in Krailling: Die Schober-Stiftung zieht sich aus dem Bau eines Betreuen Wohnens am Caritas-Altenheim Maria Eich zurück – nach sieben Jahren Kampf um das Projekt. „Die Umsetzung ist derzeit mit zu vielen Unwägbarkeiten belastet“, heißt es im offiziellen Statement der Stiftung. Man bedauere den Schritt, da „sowohl von Seiten der Gemeinde wie der Stiftung viel Energie, Zeit und auch viel Geld“ in das Projekt geflossen sei.

Aus für Betreutes Wohnen der Caritas?: Gemeinde sucht neuen Partner

Immer neue Vorgaben im Bauleitplanverfahren sowie „unvorhergesehene Ereignisse“ hätten die Verfahrensdauer verzögert – ein Ende sei nicht in Sicht. Unter anderem waren in dem Waldstück an der Rudolf-von-Hirsch-Straße Haselmäuse entdeckt worden. Zudem hatten Naturschützer eine Petition gegen die notwendige Rodung von Bannwald gestartet, die aber scheiterte.

Caritas und Gemeinde möchten das Betreute Wohnen dennoch nicht aufgeben. Aber: „Die Gemeinde kann so etwas nicht selbst bauen, es wird ein neuer Partner gesucht“, sagt Bürgermeister Rudolph Haux (FDP). Wann es mit dem Projekt weitergehen könnte, sei nicht absehbar. „Wir hoffen natürlich, dass es möglichst schnell geht.“

