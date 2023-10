Kraillinger Kunstwerk gestohlen: Gemeinde bittet Bürger um Mithilfe bei der Suche

Von: Kevin Wenger

Die Gemeinde Krailling sucht nach dem gestohlenen Kunstwerk, das wohl von mehreren Tätern mit Gewalt vom Sockel gebrochen wurde. © Gemeinde Krailling

In einem Kraillinger Gewerbegebiet ist eine Statue wohl vom Sockel gebrochen und anschließend gestohlen worden. Die Gemeinde bittet um Hilfe bei der Suche.

Krailling ‒ Die Gemeinde Krailling erstattete jüngst eine Anzeige wegen eines gestohlenen Kunstwerks. Dabei handelt es sich um eine circa 1,35 Meter hohe Bronze-Statue einer hiesigen Künstlerin, die auf einem Trinkwasserbrunnen im Gewerbegebiet KIM stand.

Die Skulptur wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 2005 prämiert und zeigt einen auf einem Fahrrad stehenden Sportler, der eine Stange über seinem Kopf trägt. Am Trinkwasserbrunnen tummeln sich Leute gerne in der Mittagspause. Am 13. Oktober haben Mitarbeiter der Unternehmen im KIM die Figur noch gesehen.

Unikat womöglich von mehreren Tätern entwendet

Die Künstlerin selbst hatte das Fehlen der Statue am 17. Oktober bemerkt und das Rathaus informiert. Bürgermeister Rudolph Haux erstattete daraufhin Anzeige. Haux bittet die Bürger aufmerksam zu sein und Bericht zu erstatten, sollten sie die gestohlene Skulptur sehen. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um ein Unikat.

Weil die Statue offensichtlich in einem großen Kraftakt vom Sockel runtergebrochen wurde, geht die Gemeinde von mehreren Tätern aus.

